Regeringen vil have coronapas i fitnesscentre og test før ankomst

Der skal være mere sikkerhed for, at dem, der kommer til Danmark, har samme testniveau, siger Heunicke.

Der skal vises coronapas i landets fitnesscentre, mener regeringen, som også vil indstille til, at rejsende til Danmark dokumenterer et negativt testresultat - inden indrejse.

- Regeringen er klar til at indføre to nye tiltag, der skal være med til at inddæmme smitten, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København.

Det er en indstilling, som kræver godkendelse i Folketingets Epidemiudvalg.

- I vores fitnesscentre vil vi indføre krav om coronapas. Vi har anmodet Epidemikommissionen om en indstilling, og den er kommet. Og regeringens holdning er, at vi skal følge eksperternes indstilling, siger Heunicke.

Omikronvarianten er ved at blive den dominerende i mange lande, og det danske smittetal på 13.386 det seneste døgn er det næsthøjeste under epidemien.

Men kun meget få lande i verden tester ifølge sundhedsministeren, så meget som Danmark gør.

Og det nævner han som begrundelse for det andet tiltag: Et generelt krav om et negativt testresultat før indrejse til Danmark.

- Sammenlignet med mange, mange andre lande tester vi virkelig meget, og det giver ikke så meget mening, at vi tester så meget, hvis så fuldstændigt utestede folk kommer ind, siger han.

Derfor indstilles det, at der indføres krav om, at indrejsende, før de ankommer til Danmark, er i besiddelse af en negativ test, siger Heunicke.

- Det er ikke sådan, at man ikke har ret til at komme til Danmark. Men man kan så få en bødestraf, hvis man ikke overholder det. Der er flere lande, der gør det i øjeblikket.

- Det gælder uanset vaccinationsstatus, tilføjer han.

Kravet om test vil gælde for alle. Men, siger ministeren, er man bosiddende i Danmark, kan man tage testen op til 24 timer, efter at man er ankommet til Danmark.

- Så anbefalingen er, tag testen før, siger Heunicke og tilføjer:

- Men det kan gøres senere.

Der vil være undtagelser for grænselandet og gods.

Tidligere var et coronapas tilstrækkeligt ved indrejse. Men tiltaget er nødvendigt, lyder det fra myndighederne, da omikronvarianten ikke i samme grad stoppes af vaccinerne, når der er gået et par måneder efter vaccination.

/ritzau/