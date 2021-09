Regeringen vil have ensomhed på finansloven

Ensomhed er et problem i Danmark, og det er et voksende problem. Derfor er vi i fællesskab som samfund nødt til at forholde os til det.

Sådan lyder det fra social- og ældreminister Astrid Krag (S), der nu vil have lavet en national ensomhedsstrategi i Danmark.

- Det er en strategi, der skal gå ud bredt, hvor vi slår fast, at for det første må der ikke være det tabu, der er omkring ensomhed. Og for det andet er det noget, vi er nødt til at håndtere i fællesskab, siger Astrid Krag.

Konkret forestiller regeringen sig at lave en såkaldt ensomhedsalliance med relevante organisationer, kommuner og andre, der kan spille en rolle.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi lægger op til, at den til næste år skal have 10 millioner kroner at arbejde med i forhold til at lave lokale partnerskaber og bygge på de vigtige indsatser, der er derude. Og komme med anbefalinger til, hvad vi kan gøre som samfund, så det her ikke er den enkeltes problem, men noget vi tackler i fællesskab.

Ensomhedsstrategien er en del af regeringens finanslovsforslag for 2022.

I juni henvendte 77 danske organisationer anført af Røde Kors og Ældre Sagen sig til Folketinget og ministeren med et krav om, at der skal laves en politisk strategi mod ensomhed.

Siden har flere sluttet sig til kravet, som nu 86 organisationer står bag.

De repræsenterer alle samfundsgrupper - børn, unge, ældre og syge. For eksempel står også Danske Patienter, Børns Vilkår og Danske Gymnasier bag kravet.

Astrid Krags udmelding glæder Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors, der tidligere har kaldt ensomhed for en ny folkesygdom.

- Vi ved fra forskningen, at det ikke er noget, vi skal tage for let på. En svært ensom lever i gennemsnit 10 år mindre end personer med mange sociale kontakter. Så det er et stort samfundsproblem.

Anders Ladekarl peger på, at det vigtigste i en national strategi er, at den rent faktisk bliver national.

- Vi skal tænke ensomhed og inklusion ind i vores aktiviteter på tværs af sektorer og organisationer. Skabe fysiske rum, så det er nemmere at være sammen, og på alle måder tænke ensomhed ind, når man laver planer på alle mulige andre områder, siger han.

Formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, er helt enig med ministeren i, at det blandt andet skal handle om at få gjort op med tabuet omkring ensomhed.

- Det er så socialt stigmatiserende, hvis man som ung føler sig ensom. Men det er også en kæmpe byrde at føle sig forkert i forhold til de andre.

- Det trænger vi til at få italesat. Jeg tror, der er rigtig mange unge, der føler sig ensomme og er sikre på, at de andre har det sjovere end dem selv, siger hun.

Organisationerne foreslår, at strategien skal understøtte, at fællesskaber tænkes ind som en del af skoler, uddannelser, sundhedsvæsnet, plejesektoren, arbejdsliv, lokalmiljøer og infrastruktur.

- En national strategi skal sætte menneskers muligheder for at indgå i nære fællesskaber højt på dagsordenen, uanset hvilket ministerie, kommune eller organisation man sidder i. For intet problem forårsager så meget mistrivsel som ensomhed, siger administrerende direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

/ritzau/