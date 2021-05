Regeringen vil have færre dieselbiler og mere natur i byer

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger udspil, der skal gøre danske byer grønnere.

Regeringen vil have renere luft og mere natur i byerne med nyt udspil, der hedder "Grønne byer og en hovedstad i udvikling".

Udspillet indeholder en stribe initiativer, der skal give mere natur og idræt i byerne, mens man slår ned på eksempelvis dieselbiler og luftforurening.

- Den ene del af initiativerne skal bidrage til, at byer i hele landet bliver endnu grønnere og endnu bedre at leve i. Med renere luft, med grønnere biltrafik og med mere plads til naturen.

- Den anden del af initiativerne retter sig mod hovedstadsområdet, står der i udspillet.

For byer i hele landet involverer udspillet mulighed for forbud mod dieselbiler uden partikelfilter, områder kun for elbiler og forbud mod gamle brændeovne. Samtidigt skal der være mere ladeinfrastruktur og mere bynatur.

- Ligesom det er lykkedes at få rent badevand i havnen i blandt andet København, Aarhus og Aalborg, skal det også lykkes at gøre luften i byerne renere.

- Derfor skal kommunerne have nye muligheder for at nedbringe luftforureningen, står der i udspillet.

I København har udspillet fokus på flere idrætsfaciliteter og udvikling af store projekter som Køge Bugt Strandpark, Lynetteholmen og udvikling af Københavns Lufthavn.

Og også i København er der fokus på, at der kommer mere natur i byen.

- Luften skal være ren i hovedstadsområdet. Det kræver blandet andet, at luftforureningen fra de krydstogtskibe, der anløber Københavns havn, mindskes.

- Der skal rejses ny skov, der kan styrke biodiversiteten og skabe nye grønne åndehuller. Og så ønsker regeringen at sende et klart signal om Lynetteholm som en ny bydel, hvor natur og bæredygtighed er i højsædet, skriver regeringen i udspillet.

Udspillet er en del af en samlet politik om at hjælpe områderne uden for de store byer. Torsdag vil regeringen eksempelvis fremlægge sine planer for udflytning af uddannelser ud af de større byer.

