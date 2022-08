Folketingets partier indleder onsdag længe ventede forhandlinger om en tiårsplan for psykiatrien.

Regeringen vil have flere psykisk sårbare på ungdomsuddannelse

I løbet af de næste ti år i psykiatrien vil regeringen gøre en indsats for, at flere personer med psykiske lidelser gennemfører en ungdomsuddannelse.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Politiken, forud for at regeringen onsdag indleder længe ventede forhandlinger om en tiårsplan for psykiatrien med Folketingets partier.

Generelt vil der i regeringens oplæg være "en massiv redningsplan" for børne- og ungepsykiatrien.

- Det første, vi skal kigge på, er, hvordan vi sørger for, at børn og unge får en tidlig, tilfredsstillende og inddragende hjælp i psykiatrien.

- Som det er nu, overholdes udredningsretten ikke i 42 procent af forløbene. Det er bare ikke godt nok. Der er virkelig noget at gøre der, siger Heunicke om regeringens oplæg til Politiken.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser ifølge avisen, at 23 procent færre unge med psykiske lidelser fuldfører en ungdomsuddannelse sammenlignet med andre unge.

Og det er vigtigt at få rettet op på, fordi en ungdomsuddannelse er en god vej ind i uddannelsessystemet og i arbejdslivet, siger sundhedsministeren.

Hvordan målene i en kommende aftale konkret skal nås, bliver formentlig ikke en del af aftalen. I stedet bliver der tale om en såkaldt rammeaftale, der sætter de overordnede linjer og udstikker en retning, skriver Politiken.

Heller ikke finansieringen kommer til at ligge fast. Pengene skal findes på de kommende års finanslove, siger Magnus Heunicke.

Han håber, at det bliver en bred politisk aftale. Hvis alle partier er med, kan det sikre opbakning, uanset hvem der har regeringsmagten.

Samtidig lægger regeringen op til, at eksterne parter holde øje med de målsætninger, der ender i aftalen.

Det skal ske for at kunne justere løbende, hvis en indsats ikke har den ønskede effekt.

Monitoreringen skal ske løbende og i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

