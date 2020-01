Regeringen vil have opholdsforbud for terrordømte

Det skal være muligt at forbyde terrordømte at have kontakt til bestemte personer, mener regeringen.

Regeringen vil indføre opholdsforbud og kontaktforbud for personer, der er dømt for terrorforbrydelser.

Det skriver Berlingske, forud for at regeringen torsdag fremlægger et udspil til stramninger af udlændingepolitikken.

Konkret bygger en del af forslaget på, at fremmedkrigere eller andre, der dømmes for terrorforbrydelser, kan få et forbud mod at færdes i bestemte områder.

Forbuddet vil i udgangspunktet gælde i en bestemt kommune. Men forbuddet kan både udvides og indsnævres til eksempelvis en bydel eller et boligkvarter.

Desuden skal et eventuelt forbud kunne gælde i op til ti år.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) siger, at der efter dansk målestok er tale om et atypisk tiltag.

- Men det er også nødvendigt at gå til stålet, når vi vil beskytte vores samfund mod terror. Det handler om landsforræderi og terrorforbrydelser, og der spiller fremmedkrigere en nøglerolle, siger han til Berlingske.

Samtidig ønsker regeringen ifølge avisen, at det skal være muligt at forbyde terrordømte at have kontakt med bestemte personer.

Det skal gælde både fysisk kontakt samt kontakt via for eksempel e-mail eller Facebook-tjenesten Messenger.

Forslaget vil give politiet mulighed for at gå ind i private hjem uden en retskendelse og tjekke computere for at sikre, at et kontaktforbud bliver overholdt.

- Det handler dels om at få vedkommende selv ud af radikalisering og dels at undgå, at andre bliver påvirket, siger Nick Hækkerup til Berlingske.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, mener i udgangspunktet, at det er fint at indføre kontakt- og opholdsforbud for personer, som er i farezonen for at radikalisere andre eller kommer i radikaliserede miljøer.

- Men det kan ikke nytte noget, at vi slækker på princippet om, at der skal dommerkendelser til, før vi foretager ransagninger. Der synes jeg, regeringen går for vidt, siger hun til Ritzau.

Regeringen lægger i sit udspil desuden op til, at det skal være lettere at tage forældremyndigheden fra fremmedkrigere.

Derfor foreslår regeringen, at det fremover skal være muligt at give den fulde forældremyndighed til den forælder, som ikke er dømt for at have været fremmedkriger, skriver TV2.

Derudover vil regeringen nedsætte et udvalg. Det skal undersøge, om det er muligt at flytte børn fra deres hjem, hvis det vurderes, at de vokser op i et radikaliseret miljø.

- I alle situationer, hvor der er et barn, som risikerer at vokse op i et radikaliseret og voldsparat miljø med den utryghed, det fører med sig, skal vi have beskyttet barnet bedre og løftet det ind i et andet miljø, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til TV2.

Ifølge Berlingske lægger regeringen op til generelt at hæve straffen for terrorrelaterede forbrydelser.

