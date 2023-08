Regeringen vil have vigtig klimateknologi hurtigere i gang

At fange og gemme CO2 væk i undergrunden er udset til at være en central del af vejen til at nå Danmarks klimamål, og nu vil regeringen have hastigheden op.

Med et udspil lægges der op til en ny plan for de næste milliardudbud på området, som skal sikre klarhed om teknologien. Samtidig skal det sikre, at der leveres i 2029 i stedet for i 2030.

- Vi skal have nedsat risikoen for, at vi ikke når ambitionerne. Det her er regeringens svar, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) mandag på et pressemøde.

Der er de seneste år aftalt flere puljer med milliarder, som skal sikre, at der kommer gang i industrien. De løber op i knap 40 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

En del af dem er dog allerede udmøntet, så det er cirka 27 milliarder, der nu skal besluttes en ny strategi for.

Her vil regeringen i stedet for flere mindre dryp samle dem til to store udbud på henholdsvis cirka 10,5 og 16,3 milliarder kroner.

- I dag præsenterer vi regeringens bud på, hvordan vi rykker CO2-fangst fra intension til handling, lyder det fra Aagaard.

/ritzau/