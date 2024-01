Regeringen vil hente arbejdskraft i Indien til sundhedsområdet

Regeringen lægger op til at hente sundhedsmedarbejdere uden for EU for at komme manglen på hænder på sygehusene og i ældreplejen til livs herhjemme.

Det skriver Berlingske.

Det er meldingen forud for forhandlinger i Folketinget, der netop skal handle om at skaffe mere udenlandsk arbejdskraft til sundhedsområdet.

Regeringen har blandt andet øjnene rettet mod Indien og Filippinerne, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) til avisen.

- Indien og Filippinerne har tilkendegivet, at de er parate til at indgå en eller anden form for samarbejde om rekruttering af sundhedspersoner.

- Og vi går nu i dialog med de to lande for at blive klogere på, hvordan et eventuelt samarbejde konkret kan skrues sammen, siger ministeren.

Beretninger om mangel på arbejdskraft på sygehuse og i ældreplejen har de senere år været mange, og fremtiden ser ikke lysere ud.

Faktisk vil problemerne kun vokse sig større, hvis der ikke snart findes en løsning, lyder det fra Sophie Løhde.

Berlingske henviser til tidligere fremskrivninger lavet af Finansministeriet, som viser, at der i 2035 vil mangle op mod 15.000 social- og sundhedsassistenter.

En analyse fra Lægeforeningen viser, at der i 2045 vil være brug for 100.000 flere sundhedsfaglige personer, end tilfældet er i dag.

Ifølge Sophie Løhde skal den udenlandske arbejdskraft dog ikke ses som den primære løsning på de nuværende udfordringer i sektoren.

Det største fokus lægges derimod fortsat på, at det skal blive mere attraktivt at uddanne sig inden for velfærdsfagene.

Forslaget om en samarbejdsaftale med Indien og Filippinerne møder imidlertid kritik på Christiansborg.

Charlotte Munch, der er beskæftigelsesordfører for Danmarksdemokraterne, gør det klart, at partiet anerkender behovet for at skaffe flere hænder.

Men man er ikke enige med regeringen i, "at vi skal åbne en ladeport til Danmark for folk fra Afrika og andre stedet," lyder det.

