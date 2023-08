Regeringen vil hjælpe kvindelige iværksættere med ny milliardstrategi

Regeringen vil afsætte halvanden milliard kroner til at styrke det danske iværksættermiljø.

Det siger erhvervsminister Morten Bødskov.

- Vi skal have flere iværksættere, og vi skal sørge for, at iværksættermiljøet får bedre muligheder for at skabe succes, vækst og arbejdspladser til Danmark.

Posen med penge skal finansieres af det kommende finanslovsudspil og annonceres nu forud for, at regeringen i løbet af efteråret vil præsentere en iværksætterstrategi.

Det blev varslet i regeringsgrundlaget fra 2022. Her var der lovet 300 millioner kroner til feltet, men regeringen skruer nu beløbet i vejret.

- Vi skal huske på, at erhvervslivet er fødekæden til vores erhvervsliv.

Morten Bødskov fortæller, at han i den seneste tid har opholdt sig meget i iværksættermiljøet for at få klarlagt, hvilke udfordringer de møder.

Han kan derfor pege på flere områder, den kommende strategi skal ændre på, uden at han vil gå konkret ind i forslagene endnu.

Det drejer sig om skattelovgivningen, der skal justeres. Der skal findes nye måder at sikre kapital i iværksættermiljøet. Det skal være lettere at tiltrække talenter, og uddannelsessystemet skal have mere fokus på at skabe egne virksomheder.

Ligeledes vil ministeren sætte ind over for et problem, han har svært ved at forklare årsagen til. At kvindelige iværksættere har hårdere kår end mandlige.

- Vi kan se, at der er mange kvindelige iværksættere, men vi kan også se, at de kvindelige iværksættere har svært ved at få adgang til kapital, siger Morten Bødskov.

- Det er uforklarligt, og konsekvensen er, at vi taber idéer, iværksættere, vækst og fremgang.

Der er ingen modsætning mellem iværksætteri, der kæmper sig frem på et frit marked, og statsstøtte for et milliardbeløb, bedyrer Morten Bødskov.

Årsagen til, at dansk erhvervsliv efter ministerens vurdering står stærkt globalt, er, at vi har visionære og driftige erhvervsledere, siger Morten Bødskov.

- Men det er også, at vi sikrer rammebetingelserne for, at man kan drive virksomhed i Danmark.

Den økonomiske støtte vil starte med 300 millioner kroner i 2024 og årligt vokse til 450 millioner kroner i 2027 til en samlet pulje på 1,5 milliarder kroner.

/ritzau/