Regeringen vil hjælpe landmænd med større ulvezone

Regeringen lægger op til at udvide den såkaldte ulvezone, så flere landmænd kan få tilskud til at opføre hegn for at beskytte deres husdyr.

Det skriver TV Syd.

Konkret betyder det, at tilskudsordningen bliver udvidet fra kun at dække to områder i Midt- og Vestjylland til at dække hele Jylland.

Forslaget, som man kan finde i regeringens bud på finansloven for 2024, går på at afsætte fem millioner kroner om året i løbet af de næste fire år, skriver TV Syd.

Torben Kousgaard, der i mere end 20 år har avlet får på en gård ved Varde, siger til mediet, at han glæder sig over tiltaget.

- Jeg synes, det er et stort skridt i den rigtige retning, at der nu kommer penge på finansloven de næste fire år til blandt andet ulvehegn, siger han til TV Syd.

Han opfordrer dog samtidig til mere handling for at beskytte landmænd mod ulvene ved at undersøge, om man i EU kan tillade regulering af dem, der skaber størst problemer.

Der regnes lige nu for at være omkring 30 voksne ulve i Danmark.

Bestanden ventes at være voksende, og i juli konstaterede forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen, at mindst tre ulvepar havde født hvalpe i 2023.

Siden 2012, hvor den første ulv blev registreret i Danmark efter næsten 200 års fravær, har der været debat om ulven. Et af hovedargumenterne for dem, der er imod ulve i Danmark, er, at ulvene spiser husdyr.

Ulve stod i 2022 bag 32 angreb mod husdyr - primært får og lam. Angrebene kostede 161 dyr livet.

Det var en fordobling i forhold til året før, da der var 16 ulveangreb med 78 dræbte husdyr til følge.

