Regeringen vil afbøde corona-konsekvenser for lønmodtagere

Ny trepartsaftale skal afbøde konsekvenserne for lønmodtagere. Coronavirus ventes at ramme økonomien hårdt.

Udbruddet af coronavirus har ikke kun ramt befolkningen, det sætter sig også på samfundsøkonomien, og mange almindelige lønmodtagere ventes at blive fyret eller tvunget til at gå ned i løn.

Derfor vil regeringen hjælpe lønmodtagere, der er i problemer, som følge af udbruddet af coronavirus, der er blevet erklæret en global epidemi.

Der er indkaldt til pressemøde søndag klokken 12 i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil redegøre for hjælpen.

Det fremgår af en pressemeddelelse. De seneste dage har der politisk været fokus på, at særligt de privatansatte lønmodtagere er en udsat gruppe.

Flere partier har allerede udtalt støtte til de privatansatte. Også Dansk Erhverv og Dansk Industri ønsker lønkompensation til privatansatte.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har allerede varslet, at der var en pakke på vej.

- Alt, hvad regeringen i de her dage foretager sig, handler om at sikre, at lønmodtagerne har et job på mandag og på den anden side af denne pandemi, sagde Peter Hummelgaard fredag.

Store dele af det offentlige og private samfund i Danmark er lukket ned for at afbøde det verdensomspændende udbrud af coronavirus.

Hvis smitten bliver holdt nede, vil færre ældre, svækkede og kronisk syge, der er udsatte grupper, blive ramt.

Virksomheder melder om, at de er begyndt at fyre eller sætte folk ned i løn, og det ventes at blive et hårdt slag for samfundsøkonomien.

Lørdag lukkede grænserne for alle, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark. Det vil forstærke tendensen.

En trepartsaftale består af regeringen samt arbejdsmarkedets parter i form af arbejdsgivere og arbejdstagere.

Kort efter indkaldelsen skriver gruppeformand Jakob Mark (SF) på Twitter, at en sådan pakke vil koste mange penge, men at det er nødvendigt.

- I SF mener vi, det er tid til en krisepakke med lønkompensation for de mange privatansatte, som risikerer en fyreseddel, hvis ikke fællesskabet træder til.

- Det er ikke de privatansattes skyld, at vi står i en krise. Vi må rykke sammen og hjælpe til, mens det står på, skriver han.

