Regeringen vil hjælpe virksomheder med at forlade Rusland

Regeringen vil ikke længere hjælpe danske virksomheder med at starte op i Rusland. Samtidig vil den tilbyde hjælp til virksomheder, der vil ud af Rusland eller rammes af sanktioner.

- Normalt når vi går ud i verden, så hjælper vi virksomhederne med at etablere sig på et marked og hjælper med at sælge varer, der skaffer eksport og arbejdspladser hjem til Danmark.

- Det gør vi ikke i Rusland mere, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mandag.

På et pressemøde med erhvervsministeren fortalte Kofod, at regeringen vil stille sig til rådighed for virksomheder, der skal bruge hjælp til at forstå eller omstille sig, hvis de rammes af russiske sanktioner.

Danmark har sammen med resten af EU og andre vestlige lande indført en række økonomiske sanktioner mod Rusland. Rusland har svaret, at der vil komme sanktioner tilbage den anden vej.

Hvis det får danske virksomheder til at forlade det russiske marked, vil Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet altså gerne hjælpe med det.

Regeringen forventer, at den sikkerhedspolitiske krise oven på Ruslands invasion af Ukraine, vil få betydning for økonomien. Men det er ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) svært at spå hvilke og hvor store.

- Her og nu er vi et godt sted. Vi er godt rustet, hvis der skulle opstå økonomisk turbulens, siger han mandag.

Der er dog ikke i første omgang planer om ny økonomisk hjælp til virksomheder eller borgere fra regeringen.

- Vi følger situationen tæt. Vi afviser ikke noget ned ad vejen. Men som det er nu, så følger vi det arbejde, der er i EU-Kommissionen, siger Simon Kollerup.

/ritzau/