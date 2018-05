Regeringen vil holde kommuners byggeri i stram snor

Finansminister Kristian Jensen mener ikke, at der kan blive tale om at øge kommunernes anlægsramme.

Regeringen og KL mødes tirsdag til endnu en runde forhandlinger om kommunernes økonomiske rammer i 2019.

Kravet fra regeringen er fortsat en stramning af rammen til anlægsudgifterne, fortæller finansminister Kristian Jensen (V).

Han henviser til, at byggebranchen i forvejen har travlt og trues af overophedning.

- Vi skulle nødig levere den dråbe, der får glasset til at flyde over. Men jo mere man hælder i glasset, jo større er chancen, for at det sker, siger finansministeren.

Hans udspil er derfor, at anlægsrammen næste år skæres ned fra 17 til 16 milliarder kroner.

En rundspørge blandt kommunerne viser, at der samlet er ønsker om at bygge for 21 milliarder kroner.

- Det er ikke kommunernes ansvar at sørge for, at økonomien ikke bliver overophedet. Ansvaret ligger hos regeringen og her i Finansministeriet, og det tager vi selvfølgelig på os.

- Da der var krise i Danmark, hævede vi anlægsrammen for at stimulere byggeriet. Så må det også være sådan, at vi justerer den ned, når det går godt, siger Kristian Jensen.

På ét område ser regeringen imidlertid gerne, at den offentlige sektor øger byggeaktiviteten, nemlig når det gælder almene boliger.

- Vi vil gerne have skabt flere små og billigere almene boliger.

- De senere år er der bygget mange store og dyre almene boliger, og derfor vil vi gerne have skabt en struktur, hvor kommunerne har større incitament til at bygge flere billige boliger til børnefamilier eller andre med lave indkomster, siger Kristian Jensen inden forhandlingerne.

/ritzau/