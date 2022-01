Regeringen vil ikke lempe coronarestriktioner nu og her

Regeringen ønsker ikke nu og her at lempe de gældende coronarestriktioner.

Det fortæller Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, i et interview med Jyllands-Posten.

Udtalelsen kommer, efter at flere borgerlige partier har ytret ønske om, at der sker en gennemgang af coronarestriktionerne for at se, om nogle skal lempes.

Men det ønske deles ikke af regeringen, som vil være nervøs ved at lempe i restriktionerne.

- Det vil være uforsigtigt og forkert at tro, at vi kan stryge restriktionerne nu og her, hvor vi har meget voldsomme smittetal, og det samtidig bliver sagt klart og tydeligt, at vi står i en kritisk fase af pandemien.

- Restriktionerne er netop med til at sikre, at vi kommer godt igennem januar og februar, mens de jo også sikrer, at børnene kan komme tilbage til skolerne, siger Rasmus Horn Langhoff til Jyllands-Posten.

Det er blandt andet Venstre og De Konservative, der har fremsat ønske om en gennemgang af coronarestriktionerne.

Ønsket kommer, efter at Statens Serum Institut (SSI) har kunnet fortælle, at risikoen for at blive indlagt med omikronvarianten ser ud til at være halvdelen af deltavarianten.

- Omikron vil stadig kunne presse vores sundhedsvæsen, men alt tyder på, at den er mildere end deltavarianten, siger Tyra Grove Krause, faglig direktør hos SSI, til TV 2.

- Risikoen for at komme på hospitalet er halvt så stor som delta. Derfor kan vi alligevel blive presset i sundhedsvæsenet, hvis vi ser meget smittespredning, tilføjer hun.

SSI forventer, at smitten med coronavirus vil toppe i løbet af januar. Fra februar ventes faldende smittetryk og mindre pres på sundhedsvæsenet.

På linje med SSI's forventning regner Rasmus Horn Langhoff med, at vi lige nu står et sted, "hvor det bliver værre, før det bliver bedre".

De nuværende coronarestriktioner, der er godkendt af et flertal i Folketingets Epidemiudvalg, udløber 17. januar, medmindre de forlænges yderligere.

