Regeringen vil ikke love ophold for evakuerede afghanere

Regeringen lader det nu stå hen i det uvisse, om evakuerede afghanerne kan blive i Danmark midlertidigt, eller om de skal sendes hjem til Afghanistan.

Et politisk flertal ville før folketingsvalget lade afghanerne blive, så de ikke sendes hjem til Taliban.

Den militante islamistiske bevægelse har overtaget landet, hvor der fortsat hersker kaos. Men afghanernes fremtid er nu uvis.

- Regeringen er meget opmærksom på, at de første opholdstilladelser meddelt efter særloven udløber sidst på året. Derfor skal vi selvfølgelig tage stilling til en eventuel forlængelse, siger udlændingeminister Kaare Dybvad Bek (S) i en skriftlig kommentar.

Torsdag behandles et beslutningsforslag i Folketingssalen, men regeringen vil først tage stilling senere på året.

Omkring 1000 afghanere blev for mere end halvandet år siden hjulpet til Danmark af danske myndigheder.

Det blev de, fordi de selv eller et familiemedlem havde arbejdet for den danske ambassade eller for det danske militær.

Evakueringen skete i forbindelse med, at Taliban 15. august 2021 igen overtog styringen i landet.

Afghanerne, der kom til Danmark, fik med en hastevedtaget særlov ophold i maksimalt to år i Danmark. Den står til at udløbe i år.

Andre lande som for eksempel Storbritannien, Norge, Sverige og Finland har givet afghanske flygtninge længerevarende eller permanent ophold.

Før valget var partierne i flertalsregeringen - Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne - tilhænger af at lade afghanerne blive i Danmark midlertidigt.

Men nu skal konsekvenserne først "belyses".

- Regeringen kan derfor ikke på nuværende tidspunkt støtte beslutningsforslaget. Men det er et emne, der ligger regeringen meget på sinde.

- Omkring halvdelen af de evakuerede, der er meddelt opholdstilladelse efter særloven, og som fortsat opholder sig i Danmark, har søgt asyl. Nogle er meddelt beskyttelse, mens enkelte har fået opholdstilladelse efter erhvervsordninger, siger Kaare Dybvad Bek.

