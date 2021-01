Regeringen vil ikke opfordre DBU til VM-boykot i Qatar

DBU er ikke tilhænger af, at VM i 2022 skal spilles i Qatar, men en boykot kommer ikke på tale.

Elendige arbejdsforhold for migrantarbejdere. Brud på diverse menneskerettigheder. Korruption.

Flere rapporter, eksempelvis fra Amnesty International, har påvist slavelignende forhold for gæstearbejdere i Qatar, som i 2022 skal være vært for VM i herrefodbold.

Men den danske regering kommer ikke til at presse på for et dansk boykot af slutrunden. Hvis landsholdet altså kvalificerer sig.

Det siger kulturminister Joy Mogensen (S) tirsdag i samråd i Folketingets udenrigsudvalg om regeringens syn på emnet. Det er på foranledning af SF's udenrigsordfører, Karsten Hønge, at ministeren svarer på spørgsmål om en mulig boykot.

- Regeringen ønsker helt generelt ikke at spænde idrætslivet for en politisk vogn ved at gå ind og være godkendelsesstempel i forhold til deltagelse eller ikke-deltagelse.

- Den vurdering må ligge hos idrætsorganisationerne, siger Mogensen.

Ministeren svarer på et spørgsmål fra Hønge desuden, at hun ikke har taget stilling til, om hun eller en anden repræsentant fra regeringen vil tage med til Qatar, hvis landsholdet kvalificerer sig.

Så længe der ikke er statslig boykot, har Dansk Boldspil-Union (DBU) tilkendegivet, at unionen ikke kan boykotte en slutrunde. Først hvis et flertal i Folketinget mener, at en boykot er det rigtige at gøre, vil DBU tage bestik af situationen.

