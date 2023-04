Regeringen vil inddrage Færøerne tæt i kommende forsvarsforlig

Danmark og Færøerne skal have et styrket samarbejde efter Ruslands invasion af Ukraine sidste år. Det skal blandt andet ske ved at have en tæt inddragelse af Færøerne i det kommende forsvarsforlig.

Det siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), som mandag har afholdt møde i Tórshavn med Færøernes landsstyremand for udenrigsanliggender, Høgni Hoydal.

- Jeg ønsker en tæt dialog med især de nordatlantiske regeringer i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.

- Det gælder også med de nordatlantiske folketingsmedlemmer. Sammen skal vi sikre, at Forsvarets opgaver fortsat løftes tilfredsstillende i Arktis og Nordatlanten, siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Rusland har store interesser i Arktis-regionen, og forsvarsministeren ser sikkerhed i Arktis og Nordatlanten som et vigtigt tema i det kommende forsvarsforlig.

Det nuværende forsvarsforlig udløber med udgangen af i år, og forhandlingerne om det kommende forlig begynder i maj.

Troels Lund Poulsen og Høgni Hoydal drøftede på mandagens møde også den kommende luftvarslingsradar på Færøerne.

I juni sidste år blev der indgået en aftale mellem Danmark og Færøerne om rammerne for at opstille en luftvarslingsradar på Sornfelli på Færøerne.

Denne radar skal overvåge luftrummet mellem Island, Norge og Storbritannien, og det er planen, at den får en rækkevidde på mellem 300 og 400 kilometer. Det vil styrke Forsvarets overvågning over Nordatlanten.

- Den enorme udstrækning af Arktis og Nordatlanten gør det nødvendigt med et tæt sikkerhedssamarbejde med Færøerne og Grønland.

- Derfor glæder det færøske tilsagn om genetablering af en luftvarslingsradar på Sornfelli, da det er et væsentligt bidrag til vores fælles sikkerhed, siger Troels Lund Poulsen.

Projektforløbet med luftvarslingsradaren på Sornfelli forventes at komme til at strække sig over en årrække.

/ritzau/