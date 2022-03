Regeringen vil lave ukrainerlov: Skal give ophold i Danmark

Regeringen er indstillet på at lave en særlov, der skal sikre opholdsgrundlag for de ukrainere, der søger ophold i Danmark. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Fredag vil regeringen mødes med Folketingets partier, hvor det skal drøftes, hvordan loven præcis skal skrues sammen. Her vil regeringen møde op med et oplæg.

Samtidig skal det sikres, at loven kan hastebehandles, så den hurtigst muligt kan træde i kraft.

Med de nuværende regler kan alle ukrainere opholde sig 90 dage i Danmark uden visum.

En særlov vil udvide det og tilsyneladende betyde, at ukrainere gives ophold i længere tid, uden at de behøver være sagsbehandlet som flygtninge i juridisk forstand.

Torsdag skal EU-landene mødes for at diskutere, hvordan man skal hjælpe personer, der er flygtet fra Ukraine, som torsdag blev invaderet af Rusland.

Danmark har dog et forbehold på retsområdet og er derfor ikke med i en fælles EU-løsning. I stedet skal der laves en særskilt dansk løsning.

Ud over ophold vil loven også tage stilling til, hvordan ukrainske flygtninges status på arbejdsmarkedet skal være ifølge ministeren.

- Jeg har netop i dag haft møde med den ukrainske ambassadør, der ser positivt på hurtigt at sikre et særligt opholdsgrundlag til ukrainere, siger Mattias Tesfaye i en skriftlig kommentar.

- Nu vil jeg diskutere mulighederne med mine europæiske kolleger torsdag.

- På den baggrund mødes jeg fredag med Folketingets partier, hvor jeg vil fremlægge regeringens forslag til, hvordan vi i Danmark bedst sikrer ukrainerne en god og hurtig velkomst, herunder i forhold til at få dem ud på arbejdsmarkedet snarest muligt.

Tidligere har en række partier givet udtryk for, at der bør laves en hastelov, der udvider ukraineres ret til ophold i Danmark.

Konservative har foreslået et års ophold i Danmark med mulighed for forlængelse.

Det skal samtidig betyde, at ukrainere fra dag et skal have arbejdstilladelse, adgang til sundheds- og velfærdsydelser og kunne sende deres børn i skole.

De Radikales udlændingeordfører, Kathrine Olldag, er også klar på en særlov. Den skal "hurtigst muligt" få ukrainere "i arbejde og skole".

- Det vigtige er, at de får en så normal hverdag som muligt, og at de får samme behandling i hele EU, siger hun i en skriftlig kommentar.

Også SF og Venstre har ifølge DR bakket op om, at der laves en særlov for at sikre ukrainerne ophold og adgang til arbejdsmarkedet.

