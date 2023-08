Regeringen vil ligestille bloddonation for homoseksuelle mænd

Homoseksuelle mænd i Danmark skal kunne donere blod på lige fod med andre.

Sådan lyder budskabet i et indlæg i Altinget af ordførere fra de tre regeringspartier.

Indlægget er underskrevet af sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S), ligestillingsordfører Linea Søgaard-Lidell (V) og politisk ordfører Monika Rubin (M).

- Derfor er det også vores klare forventning, at vi meget snart kan sætte en stopper for mange års diskrimination af homoseksuelle bloddonorer i Danmark og dermed ikke længere udelukker mennesker fra at give blod på baggrund af deres seksualitet, skriver ordførerne i Altinget.

Videre i indlægget lyder det også, at sundhedsminister Sophie Løhde (V) har "samme holdning" og har derfor bedt Styrelsen for Patientsikkerhed se på, hvordan reglerne kan lempes.

I dag kan homoseksuelle mænd kun donere blod, hvis de ikke har haft sex med en anden mand inden for fire måneder før donationen.

De regler trådte i kraft i 2020.

Indtil da var det slet ikke tilladt for homoseksuelle at donere blod. Forbuddet blev vedtaget i 1988 under aids-epidemien.

De gamle regler blev indført med baggrund i, at homoseksuelle mænd ifølge Sundhedsstyrelsen har en statistisk større risiko for hiv, skriver Altinget.

Ifølge klinisk lektor Morten Bagge Hansen, der chef for Rigshospitalets blodbank, er der ikke en tydelig fare ved at ophæve den nuværende fire måneders-regel.

- Det vil i stedet gavne os og få flere til at give blod. Overførsel med hiv-smitte gennem bloddonation kommer ikke til at være synderligt påvirket. Det kan man blandt andet se fra undersøgelser i andre lande, siger Morten Bagge Hansen til Politiken.

/ritzau/