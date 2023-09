Regeringen vil lokke flere på fuldtid med lønløft

Regeringen vil give et lønløft til udvalgte faggrupper for at få flere til at arbejde på fuldtid.

Det fremgår af et nyt udspil til trepartsforhandlinger, som regeringen repræsenteret af finansminister Nicolai Wammen (S), indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) præsenterer mandag.

- Det skal være normen at arbejde på fuldtid i velfærden, ligesom det er i andre brancher, skriver regeringen i udspillet.

Lønløftet er målrettet fire faggrupper: Sygeplejersker, pædagoger, fængselsbetjente og social- og sundhedsassistenter.

Udspillet kommer som svar på blandt andet udfordringer med antallet af medarbejdere og rekrutteringer i sundhedsvæsnet.

Regeringen afsætter tre milliarder kroner til at gøre det mere attraktivt at vælge fag inden for velfærdsområdet.

