Regeringen vil lokke kommuner til at lette skatten

Flere borgmestre kritiserer regeringen for at blande skattelettelser ind i forhandling om kommuners økonomi.

Regeringen forsøger ad bagveje at få landets kommuner til at lette skatterne, skriver Jyllands-Posten mandag.

Forhandlingerne om en ny omfordeling af millioner af kroner mellem landets rige og fattige kommuner skulle egentlig rette op på helt konkrete fejl, men elementer i regeringens udspil tilskynder samtidig kommunerne til at sænke skatterne.

Det viser det ikke offentliggjorte udspil fra regeringen, som Jyllands-Posten er i besiddelse af.

I en treårig overgangsordning foreslår regeringen at straffe de kommuner, der sætter skatten op, mens de kommuner, der sænker skatten, skal have en økonomisk belønning.

Hvis kommuner, der står til at vinde på en ny udligning, sænker skatten, bliver deres bidrag til en treårig overgangsordning sat ned. De beholder altså penge, de skulle have betalt kommuner, der vil tabe på omlægningen.

Flere borgmestre kritiserer, at regeringen blander skattepolitik ind i den »helt nødvendige« ændring af udligningssystemet.

- Det er skandaløst, at regeringen har lagt sådan en skattefinte ind i udspillet, siger Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens.

Også kommuner, der vinder på regeringens foreslåede omlægning, og derfor får en ekstra mulighed for at sænke skatten, kritiserer regeringens sammenblanding af udligning og skat.

- Jeg har svært ved at se, hvorfor de to ting skal blandes sammen, siger V-borgmester i Tønder Henrik Frandsen.

I Odsherred anklager borgmesteren regeringen for at ville tvinge sin skattepolitik igennem via kommunerne.

- Regeringen har ikke kunnet levere store skattelettelser, og nu prøver den at gennemføre dem gennem kommunerne, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Socialdemokratiet afviser at bære den del af forslaget igennem, og Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, lægger afstand til skattedelen i udspillet.

/ritzau/