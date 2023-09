Regeringen vil lukke pendleres talerør - forbrugerråd er rystet

Mens regeringen ønsker at afsætte 400 millioner til at forbedre kollektiv transport, skal en national organisation, der varetager de rejsendes interesse, samtidig lukkes ned.

Af det finanslovsforslag, som SVM-regeringen præsenterede torsdag, fremgår det, at der ikke længere skal budgetteres med Passagerpulsen.

Passagerpulsen, som er et projekt under Forbrugerrådet Tænk, blev oprettet i 2014 som en uafhængig, national passagerorganisation.

Her indsamles der viden om passagerers behov og oplevelser, som formidles i analyser og forslag til politikere og trafikselskaber.

En lukning af organisationen vil udgøre et stort problem, siger Anja Philip, formand i Forbrugerrådet Tænk.

- Vi er ret rystede over, at regeringen - som netop gerne vil skabe sammenhængskraft og er optaget af, at man kan transportere sig overalt i landet - ikke har fundet plads til Passagerpulsen, siger hun.

Bliver lukningen en realitet, vil det gøre Danmark til det eneste land i Europa ud over Portugal, som ikke har en officiel repræsentant for passagerer.

- Vores frygt er, at man ikke kan imødekomme passagerernes behov. At enkelte transportselskaber laver egne analyser, uden at der bliver tænkt på rejsen fra dør til dør på tværs af regioner.

Eksempelvis har Passagerpulsen lært, at det er vigtigt for befolkningen, at der er toiletter på stationerne, og at passagererne løbende informeres om forsinkelser og mulige alternativer.

Det kan lyde banalt, erkender formanden.

- Men vi kan jo se, at det ikke var sådan før Passagerpulsen, og vi har ikke fået implikationer om, at vores arbejde ikke har levet op til forventningerne.

Foreningen er lige nu på vej med undersøgelser af transporten i landdistrikterne. Her vil der være fokus på, hvordan unge, der har langt til uddannelse, kan hjælpes.

Også i finanslovsforslaget får transport uden for storbyerne opmærksomhed.

Regeringen ønsker at oprette en årlig pulje på 100 millioner kroner i fire år til den kollektive transport.

- Man skal også uden for de større byer kunne komme rundt uden kørekort, udtaler transportminister Thomas Danielsen (V) om puljen.

Samtidig er der nedsat et ekspertudvalg til at se på området.

Anja Philip afviser dog, at det kan udbedre en lukning af organisationen.

- Det er data, som har drevet, at vi er kommet med løsninger. Så vi er bange for, at man bruger de 100 millioner forkert, hvis dét ryger ud med badevandet.

Passagerpulsens forhåbning er nu, at en lukning alligevel ikke vil komme på tale.

- Vores ønske er selvfølgelig, at regeringen lige får tænkt sig om og ser, at det var en fejl. Eller finder pengene et andet sted, og at det vil blive drøftet af de øvrige partier.

Organisationen efterspørger syv millioner om året i fire år.

Transportminister Thomas Danielsen afviser over for Ritzau at stille op til interview om sagen.

- Passagerpulsen har gjort et godt arbejde. Det har hele tiden været kendt, at bevillingen ville udløbe i år. Hvis der skal findes en ny bevilling, vil det skulle aftales som led i de kommende forhandlinger om næste års finanslov, udtaler han i en skriftlig kommentar.

