Regeringen vil med lov teste tidligere for ordblindhed

Står det til regeringen, skal der sættes ind over for ordblindhed hos børn tidligere, end det gøres i dag.

Ifølge et nyt forslag skal landets grundskoler senest i 1. klasse teste elever, der viser tegn på læsevanskeligheder, for ordblindhed.

Det skal gøres ved en såkaldt ordblinderisikotest.

Det er nemlig afgørende for børns trivsel, at ordblindhed bliver opdaget tidligt, mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Det kan være rigtig svært at gå i skole, hvis ikke det bliver fanget. Og vi ved, at børn kan klare sig præcis lige så godt som alle andre, selv om de er ordblinde, hvis bare man fanger det tidligt nok.

- Vi skal give eleverne den samme chance som alle andre elever – også hvis de døjer med ordblindhed – og det gør vi altså ikke i dag, siger hun.

Som det ser ud nu skal testen først gennemføres på elever i 3. klasse, der viser tegn på læsevanskeligheder.

Kommuner og skoler kan benytte sig af ordblinderisikotesten i 0. og 1. klasse. Men nu vil ministeren gøre det til et lovkrav, at det senest sker i 1. klasse.

Og det giver fin mening, for en tidlig indsats er vigtig. Det mener Dorthe Klint Petersen, som har forsket i læsning på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse og er specialiseret i ordblindhed.

- Al forskning peger på, at der er større effekt ved en forebyggende indsats, end når skaden er sket, siger hun.

Dorthe Klint Petersens indtryk er dog, at mange skoler i forvejen har en forebyggende indsats og er opmærksomme på ordblindhed i de små klasser.

- Men man kan håbe, at det kan være med til at skubbe de skoler, som ikke er opmærksomme på at opdage ordblindhed, siger hun.

Ved at gøre det til et lovkrav at teste i 1. klasse håber børne- og undervisningsministeren, at man fanger flere tidligt.

- Det giver os mulighed for at hjælpe eleverne bedst tænkeligt. I et barns liv er det at vente til 3. klasse utroligt lang tid.

Ifølge ministeren vil de obligatoriske test for ordblindhed i 1. klasse koste under ti millioner kroner årligt. Finansieringen afhænger af forhandlinger med de øvrige partier.

Udspillet skal være del af et nyt system, der skal erstatte de nationale test.

Et flertal bag folkeskoleforliget fjernede i februar 2020 kravet om at gennemføre nationale test i fire ud af fem skoler.

Hvad det nye system ellers skal bestå af, vil børne- og undervisningsministeren ikke konkretisere.

/ritzau/