Regeringen vil med ny hastelov kunne forbyde små forsamlinger

En ny hastelov skal give regeringen mulighed for hurtigt at forbyde forsamlinger på færre end ti personer.

Regeringen vil have en ny ændring af epidemiloven hastebehandlet torsdag.

Det viser et brev fra statsminister Mette Frederiksen (S) til Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S). Det skriver DR.

Med den nye hastelov vil regeringen give sig selv mulighed for hurtigt at kunne tage endnu hårdere midler i brug i kampen mod coronavirusset.

Helt konkret vil regeringen i fremtiden have mulighed for at skærpe den nuværende lov om, at man maksimalt må forsamles ti personer.

Derudover skal der også være mulighed for "at udvide mulighederne for at regulere adgangen til offentlige institutioner mv.", fremgår det af brevet.

Hasteloven vil også kunne give regeringen mulighed for at lukke eksempelvis legepladser. Og så vil politiet helt kunne forbyde adgang til bestemte områder, hvor man har en mistanke om, at mange mennesker vil samles.

Det viser et notat fra Sundhedsministeriet om lovforslaget, skriver DR.

Tidligere har politiet fremhævet eksempelvis Dronning Louises Bro i København, som et af de områder, hvor mange mennesker samles, når solen skinner.

Hasteloven ventes ifølge DR at blive vedtaget tirsdag. Det betyder dog ikke, at reglerne vil blive strammet med det samme.

Til gengæld vil lovændringen give regeringen mulighed for hurtigt at kunne stramme reglerne på et senere tidspunkt.

Indtil nu har regeringen forbudt, at mere end ti personer er samlet ved et offentligt arrangement. Samtidig anbefales det, at man også efterlever forbuddet privat.

Derudover er en lang række butikker, forretninger og centre blevet lukket.

Ligeledes er restauranter og caféer, som dog fortsat må holde åbent for take away.

Torsdag vil regeringen ligeledes fremlægge en hastelov i Folketinget, som skal øge straffen for kriminalitet i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

/ritzau/