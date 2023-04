Regeringen vil nå klimamål for 2025 med biobrændstoffer

Danmark kan ifølge regeringen nå klimamålet for 2025, ved at biobrændstoffer skal fylde mere i tanken hos biler og lastbiler.

Det siger klimaminister Lars Aagaard (M) på et pressemøde på Marienborg onsdag, hvor en række aktører er inviteret til et møde om den grønne omstilling.

- Foråret er grønt, og i år bliver det ekstra grønt. Vi lægger et forslag på bordet, der sikrer, at vi realiserer klimaambitionerne for 2025. Vi øger mængden af grøn andel i den diesel og benzin, vi hælder på biler, siger han.

Regeringen vil konkret hæve fortrængningskravet for biler og lastbiler, hvilket vil sige, at CO2-indholdet af brændstoffet skal reduceres.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig vil regeringen sætte et loft for forbruget af førstegenerations-brændstoffer. De er opdyrket alene for at blive hældt på biler og lastbiler.

- Vi arbejder med et loft over, hvor meget førstegenerations-brændstof der må være, så markedet kan innovere for at lave bedre andengenerations-brændstoffer, siger klimaministeren.

Grønne organisationer har dog ikke meget tiltro til brobrændstoffer.

Problemet er, at førstegenerations-brændstoffer primært produceres af raps, soja og sukker.

For at producere de afgrøder vil der oftest skulle dyrkes på andre arealer i udlandet.

Dermed øger Danmark efterspørgslen efter at rydde regnskov og vådområder til skade for klimaet.

Regeringen vil desuden fremrykke muligheden for tungere og længere lastbiler end i dag, så godstransporten hurtigere bliver effektiviseret og grønnere.

Partierne indkaldes til forhandling om forslagene. Klimaministeren kalder det en stor dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I den tid jeg har arbejdet med det her emne, kan jeg ikke erindre, at jeg har været med til noget større.

- Vi lever op til de målsætninger, vi har i regeringsgrundlaget. Jeg undrer mig over, at nogen overhovedet kunne stille spørgsmål til det, siger Aagaard.

Klimarådet vurderede i februar, at der er akut brug for politiske tiltag, hvis Danmark skal nå 2025-målet om reduktion af drivhusgasser.

Målet er, at drivhusgasudledningen i Danmark i 2025 er reduceret med 50-54 procent i forhold til niveauet i 1990.

Et politisk flertal blev i 2021 enige om at indføre et fortrængningskrav i 2022. Det skal give leverandører af brændstoffer et incitament til at anvende grønnere brændstoffer.

Kravet er i dag fastsat til 3,4 procent i 2023 stigende til gradvist til syv procent i 2030.

/ritzau/