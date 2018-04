Regeringen vil nedlægge energispareordning for private

Energispareordningen for private afskaffes, fordi den er for dyr. I stedet indføres tilskudspulje for erhverv.

Siden 2006 har danske energiforbrugere kunnet få tilskud til energisparetiltag i hjemmet via energispareordningen.

Men det kan snart været slut. I det energiudspil, som bliver præsenteret torsdag, foreslår regeringen at afskaffe ordningen, som har været udsat for megen kritik.

Blandt andet har rigsrevisionen fundet, at ordningen har en lav effekt for pengene.

Det har også vist sig, at der har været omfattende svindel med ordningen, blandt andet i forbindelse med hulmurisoleringer, som enten ikke er blevet gennemført eller har været mangelfulde.

Endelig er der i forvejen gode muligheder for støtte til energirenoveringer via det såkaldte håndværkerfradrag.

Afskaffelsen af energispareordningen betyder, at de årlige omkostninger på 1,5 milliarder kroner forsvinder fra danskernes el- og varmeregninger.

I stedet oprettes i perioden fra 2021-24 fire årlige puljer på 400 millioner kroner, hvor industri- eller servicevirksomheder kan få støtte til energibesparelser. Pengene findes på Finansloven.

Samtidig vil man dog opprioritere informationsindsatsen over for de private husholdninger.

Det er regeringens opfattelse, at manglende information er årsag til, at potentialet for energibesparelser i private hjem ikke bliver indfriet.

Energispareordningen udspringer af et EU energisparedirektiv. Det pålægger medlemslandene at finde besparelser på 1,5 procent af energiforbruget hvert år.

