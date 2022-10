Regeringen vil nu også have undersøgt FE-sag efter afgørelse

Regeringen støtter nu at nedsætte en kommission, der skal undersøge sagen mod den tiltalte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen. Hidtil har regeringen ellers holdt muligheden ud i strakt arm.

Den nye melding skyldes, at "der er en usikkerhed ved, om alt er foregået efter bogen" blandt øvrige partier.

Det må der ikke være, siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) fredag eftermiddag på et kort pressemøde foran Christiansborg.

- Begynder der at opstå usikkerhed, mener vi, at det kan være fornuftigt, at der bliver nedsat en kommissionsundersøgelse for at få gennemlyst af uafhængige folk, hvordan hele forløbet har været.

- Det er klart, at det skal ske, efter at den straffesag er afgjort ved domstolene, siger justitsministeren.

Den hjemsendte spionchef Lars Findsen udgav uden varsel torsdag en bog, hvor han fortæller sin version af FE-sagen.

I bogen langer han ud efter den daværende forsvarsminister, Trine Bramsen (S).

På et møde indikerede forsvarsministeren - ifølge spionchefen - at der var et politisk ønske om at hjemsende ledelsen af Forsvarets Efterretningstjeneste efter skarp kritik fra et tilsyn.

Da bogen udkom torsdag krævede blå blok straks en kommissionsundersøgelse, mens rød blok ville afvente en dom, før de eventuelt ville se på det.

Men fredag middag krævede De Radikale nu i stedet, at sagen skulle undersøges, når retssagen er afgjort.

Og nu er regeringen også vendt.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi selvfølgelig lytter til, hvad De Radikale har sagt i dag, og hvad de borgerlige har sagt et stykke tid, siger Tesfaye om den del.

