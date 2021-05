Regeringen vil oprette 25 nye uddannelsessteder i provinsen

Torsdag præsenterer regeringen et udspil om at skære i studieoptag i store byer og uddanne flere i provinsen.

Der skal være en bedre geografisk fordeling, hvad angår uddannelser i Danmark.

Det mener regeringen, der vil oprette 25 nye uddannelsessteder, der skal ligge uden for de fire største byer. Det erfarer Berlingske og TV2.

Regeringen fremlægger torsdag klokken 13 et udspil med titlen "Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund", og i det bliver der ifølge medierne lagt op til at placere 25 uddannelsessteder i provinsbyer.

Der er tale om en række nye uddannelser, og desuden skal nogle af de mest populære universitetsuddannelser flyttes ud af de store byer, foreslås det.

De nye uddannelser tæller ifølge TV2 blandt andet muligheden for at uddanne sig til lærer i Hillerød og i Svendborg.

Holbæk står i udspillet til at få en pædagoguddannelse, Haderslev en ergoterapeutuddannelse, Hjørring får en bioanalytikeruddannelse, mens der i Foulum ved Viborg, hvor udspillet præsenteres, kan komme en dyrlægeuddannelse.

Udspillet lægger også op til, at der skal flere uddannelsespladser til Holstebro, hvor der særligt skal være fokus på det kunstneriske. Det skriver TV Midtvest.

Idéen er, at 30 studiepladser skal rykkes fra København til Holstebro til en ny musikuddannelse. Derudover skal flyttes 30 uddannelsespladser fra Den Danske Scenekunstskoles uddannelser fra afdelingen i København til Holstebro til en uddannelse inden for dans.

- Det er to uddannelser, som passer ind i vores kulturprofil. Vi har jo dansen helt nede fra balletskolen og op til den professionelle dansetrup, så vi har hele fødekæden, siger borgmester H.C. Østerby (S) til regionalmediet.

Der bliver ikke alene tale om nye uddannelser.

Politiken erfarer, at regeringen vil indføre et loft på de videregående uddannelser i København, Aarhus, Odense og Aalborg, der som udgangspunkt skal skære ti procent af studieoptaget.

Universiteterne får selv lov at bestemme, hvilke uddannelser der fremover enten skal droppes eller have et mindre optag, skriver Politiken.

Universiteterne kan ifølge avisen også selv vælge at udflytte nogle af sine studieretninger, hvilket så vil betyde, at færre studiepladser samlet set skal nedlægges.

Målet med det hele er ifølge uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) at skabe en bedre balance i landet.

- Vi vil rigtig gerne have lokalsamfund, hvor det at have et uddannelsesmiljø smitter af på både de private virksomheder og det offentlige arbejdsmarked, hvor der er liv og udvikling.

- Målet er, at endnu flere unge skal have adgang til uddannelse. Vi ser ind i nogle år, hvor vi frygter en yderligere centralisering, siger hun til TV2.

Der er tale om et udspil fra regeringen. Det ventes forhandlet med partier på Christiansborg til efteråret.

/ritzau/