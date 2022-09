Regeringen vil oprette seks nye autismeklasser til unge

Det skal fremover være nemmere for unge med autisme at tage en ungdomsuddannelse, der passer til deres behov.

Det fremgår af regeringens nye finanslovsforslag om at oprette seks nye klasser til unge med forskellige grader af autisme, de såkaldte autismespektrumforstyrrelser. Det er en forøgelse på 40 procent.

- Der skal være plads til, at man kan tage en ungdomsuddannelse - også med en autismespektrumforstyrrelse, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Børne- og undervisningsministeren mener, at vi i Danmark er for dårlige til at gribe unge med autisme efter folkeskolen.

- Jeg synes, vi har nølet i Danmark. Det er, som om vi har haft en opfattelse af, at specialundervisning hører op med folkeskolen.

- Det betyder, at rigtig mange unge mennesker, som egentligt godt kunne tage en ungdomsuddannelse, ikke får den støtte og hjælp, der skal til, siger hun.

Der er maksimalt 12 elever i en ASF-klasse for at opfylde elevernes særlige behov. De seks nye ASF-klasser vil omfatte tre klasser på de almene gymnasier og tre HF-klasser.

Der er i dag 14 ASF-klasser på landsplan, og regeringen vil altså forøge det antal til 20 klasser. Men det må gerne blive mange flere, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Nu tager vi et stormskridt med at øge med 40 procent i et ryk, og det er jeg faktisk ret stolt af, at vi gør. Men jeg har meget svært ved at se for mig, at det skulle være endemålet, siger hun.

Formanden for Landsforeningen Autisme Kathe Johansen ser det som et stort skridt.

- Det er helt vanvittigt fantastisk at høre, at vi får seks klasser oveni, siger hun.

Hun ville dog gerne have, at der var flere klasser, og især til erhvervsskolerne, hvor behovet også er der.

- Vi ville synes, det var rigtig dejligt, hvis vi også fik erhvervsskolerne med på ASF-klassevognen, siger hun.

Regeringen har afsat 5,3 millioner kroner til ASF-klasser i 2023, 11,3 millioner kroner i 2024, 13,7 millioner kroner i 2025 og 14,8 millioner i 2026.

