Regeringen vil opsige aftale om dobbeltbeskatning med Rusland

Regeringen har torsdag sendt et lovforslag i høring om at opsige en aftale om dobbeltbeskatning med Rusland.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker som konsekvens af, at Rusland 14. februar blev optaget på EU's sortliste over skattely.

Lande, som står på sortlisten, lever ikke op til EU's kriterier om skattegennemsigtighed, fair beskatning og implementering af nationale skattestandarder.

- Konsekvensen ved at stå på sortlisten er blandt andet, at landene bliver omfattet af nogle skattesanktioner i form af såkaldte defensive foranstaltninger koordineret af EU, som har til formål at lægge pres på de sortlistede lande, skriver Skatteministeriet.

Der gælder i dag en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Rusland, som forhindrer, at danske defensive foranstaltninger kan gennemføres over for Rusland.

- Det strider imod de generelle hensyn, som Danmark normalt forfølger ved indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler, at Danmark har en aftale med et land på EU’s sortliste over skattely.

- Derfor har regeringen efter en konkret vurdering besluttet at opsige aftalen. En opsigelse af aftalen med Rusland vil sikre, at de danske defensive foranstaltninger kan gennemføres over for alle lande, der står på EU’s sortliste, forklarer skatteminister Jeppe Bruus (S).

Desuden vil regeringen tage initiativ til en drøftelse i EU, så der er en fælles tilgang til spørgsmålet om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster med Rusland.

Opsigelsen skal ske senest 30. juni 2023 for at få virkning hurtigst muligt fra 2024.

Lovforslaget har frist for bemærkninger 2. maj 2023, hvorefter det skal behandles i Folketinget.

