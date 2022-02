Regeringen vil organisere faste teams i ældreplejen

Ældreminister har sat som mål, at borgere i højere grad skal mødes af kendte ansigter i ældreplejen.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) vil ændre ældreplejen markant ved at fjerne en lang række nationale og kommunale regler og i stedet organisere plejen i faste teams af medarbejdere.

Det skriver Jyllands-Posten.

Planerne blev første gang præsenteret i statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale.

Målet er, at ældre skal mødes af kendte ansigter, som skal bruge mere tid på borgeren og mindre tid på at udfylde skemaer.

Ifølge ministeren skal ældreloven tænkes forfra og rumme så få begrænsninger, regler og krav som muligt.

- Det bygger på en grundlæggende erkendelse af, at den ældrepleje, vi har leveret gennem årtier, har været forkert styret.

- Helt arkæologisk har vi lagt lag på lag af regler, dokumentation, kontrol og styring, og det truer med at kvæle det vigtigste i ældreplejen – nemlig tid og rum til en værdig omsorg for den ældre, siger Astrid Krag ifølge Jyllands-Posten.

Hos Ældre Sagen hilser man idéen om faste teams af medarbejdere velkommen. Det giver ifølge chefkonsulent Per Tostenæs den ældre borger en bedre oplevelse, når de modtager hjælpen.

Syv kommuner har været i gang med faste teams et års tid, og i alt bruger 25 kommuner nu modellen.

Derfor kan det også undre Ældre Sagen, at ny lovgivning er nødvendig, når flere kommuner allerede har indført modellen.

Ifølge Per Tostenæs er meget af bureaukratiet skabt af kommunerne og ikke af lovgivningen.

Kommunerne bliver også inddraget i planerne, da landets borgmestre er indkaldt til et stormøde torsdag af regeringen. Her skal de drøfte mere selvbestemmelse på ældreområdet.

På dagsordenen er også mere selvbestemmelse i folkeskolen og i dagtilbud.

Hos Venstre er ældreordfører Jane Heitmann ifølge Jyllands-Posten glad for, at "regeringen er kommet i arbejdstøjet". Hun lægger samtidig ikke skjul på, at det har taget sin tid.

