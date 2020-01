Regeringen vil orientere Folketinget om situationen i Irak og Iran

Danmark arbejder for at nedtrappe konflikten, siger udenrigsminister Jeppe Kofod om den tilspidsede situation.

Udenrigspolitisk Nævn indkaldes ekstraordinært til møde om situationen i Irak og Iran.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Mødet finder sted onsdag.

- Situationen i Irak og Iran er yderst højspændt og kompleks. Den kan få endog meget alvorlige følger, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i pressemeddelelsen.

- Med danske soldater på jorden i Irak, den iranske atomaftale under massivt pres, den fortsatte trussel fra Isil (den militante bevægelse Islamisk Stat, red.) og stor usikkerhed omkring det videre hændelsesforløb, er det vigtigt for mig og regeringen, at Folketinget er ordentligt informeret og inddraget, siger Kofod.

Udmeldingen kommer, efter at situationen i Irak er spidset til de seneste dage. Det er sket, efter at den iranske militærleder Qassem Soleimani blev dræbt i et USA-ledet angreb i Irak fredag. Drabet har vakt stor vrede i Iran.

Det irakiske parlament har desuden opfordret regeringen til at sende den USA-ledede koalition - herunder cirka 130 danske soldater - ud af Irak.

- Jeg har derfor anmodet om et ekstraordinært møde i Det Udenrigspolitiske Nævn, så regeringen og Folketingets partier kan få en grundig og fortrolig drøftelse af situationen, siger Kofod.

- Jeg vil gerne gøre det klart, at Danmark arbejder for at nedtrappe konfliktniveauet og skabe rum for diplomatiske tiltag.

- Det er afgørende, at alle parter afstår fra at handle overilet, og at alle påtager sig sit ansvar for at bidrage konstruktivt til at mindske spændingerne i regionen. Det gør Danmark, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen ville søndag ikke svare direkte på, om det var rigtigt af USA at bombe og dræbe den iranske leder.

- For mig er det afgørende at kigge fremad. Og jeg kommer ikke til at stå og muntre mig, i al respekt for situationen.

- Det er en rigtig alvorlig situation, det er svært at vide, hvor den ender, sagde statsministeren i Nyborg, hvor hun deltog i De Radikales nytårsstævne.

Mandag er der ekstraordinært indkaldt til møde i Nato-ambassadørkredsen for at drøfte situationen.

Lørdag valgte Danmark midlertidigt at indstille al træning af irakiske styrker i Irak.

Danmark skal med udgangen af i år overtage ledelsen af Natos træningsmission i Irak.

