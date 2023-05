Regeringen vil poste flere milliarder i Ukraine-fonden

Regeringen vil øge bidraget til Ukraine-fonden med 7,5 milliarder kroner i år, skriver DR.

Næste år skal fonden have tilført yderligere 10,4 milliarder kroner.

DR har mandag talt med statsminister Mette Frederiksen (S) om sagen.

- Det er nu, at ukrainerne har behov for vores våben og vores støtte, så derfor haster det.

- Men der er ikke noget, der tyder på, at næste år er et år med fred, så derfor afsætter vi allerede nu mere end ti milliarder i 2024, siger hun.

Statsministerens udmelding kommer, dagen før at fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) præsenterer regeringens udspil til det kommende forsvarsforlig.

Mette Frederiksen gør ikke nærmere rede for, hvor pengene til at finansiere de nye milliarder til Ukraine-fonden skal komme fra.

Pengene kommer fra "samfundskassen", lader hun forstå.

For nylig opjusterede regeringen forventningen til det økonomiske råderum frem mod 2030 med 16 milliarder kroner.

Det økonomiske råderum er statens forventede overskud i fremtiden.

I marts blev alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet enige om at oprette Ukraine-fonden, som foreløbig har haft syv milliarder kroner at gøre godt med.

De to partier var ikke inviteret til at være med i aftalen, fordi de ikke bakker op om ambitionen om, at Danmark skal bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar og sikkerhed i 2030.

Statsministeriet oplyser ifølge DR, at omkring 70 procent af Ukraine-fondens midler er brugt.

Midlerne blev fundet ved blandt andet at lempe finanspolitikken og tage penge fra udviklingsbistanden.

Ukraine-fondens formål er at støtte Ukraine militært.

Det kan for eksempel ske via våbenleverancer og træningsindsatser som den, som Danmark sammen med Holland skal stå for i den kommende tid.

Her skal ukrainske piloter trænes i at flyve F-16-kampfly.

Netop donation af F-16-fly er blevet efterspurgt af Ukraine, som i februar sidste år blev invaderet af Rusland og siden har ligget i krig med den store nabo.

Danmark er blandt de lande, som overvejer at donere F-16-fly.

Den nye tilførsel af penge til Ukraine-fonden er ifølge DR netop øremærket militære formål.

- Ukrainerne bruger mange våben og meget ammunition hver dag, både det lette og det tunge. Forbruget på slagmarken er desværre meget, meget højt, fordi aggressionsniveauet også er højt fra russisk side, og derfor er der behov for flere penge, siger Mette Frederiksen til DR.

