Regeringen vil reformere politi og retsvæsen i Grønland

Der skal ændres fundamentalt i både politi og retsvæsen i Grønland, hvis det står til regeringen. Derfor er der udarbejdet et stort lovforslag, der blandt andet skal omstrukturere politiet og styrke indsatsen mod overgreb.

Reformpakken, der er udmøntet i et lovforslag, er udarbejdet sammen med den grønlandske regering, Naalakkersuisut, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi har løbende – i tæt samarbejde med Grønland – sat ind med en række initiativer for at styrke justitsområdet i Grønland og for at holde samfundet trygt og sikkert.

- Med lovforslaget tager vi endnu et skridt mod vores mål om at styrke retssikkerheden i Grønland, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i meddelelsen.

På det strukturelle plan skal lovforslaget ændre grundlæggende i strukturen for politiet og anklagemyndigheden i Grønland. For fremtiden skal det ligne strukturen i Danmark, hvor rigspolitichefen er under justitsministeren.

Desuden skal Den Uafhængige Politiklagemyndighed kunne agere i Grønland også.

Lovforslaget indeholder en række initiativer, der skal styrke retssikkerheden for ofre, så de eksempelvis bliver underrettet, når gerningsmanden bliver løsladt.

Forslaget indeholder også en indsats for at sætte hårdere ind mod seksuelt misbrug af børn, hvilket er et problem i Grønland. Straffen skal hæves, og skyldige skal overføres til afsoning i Nuuk i en særlig afdeling.

- Jeg ser frem til, at Folketinget påbegynder behandlingen af lovpakken, så de mange gode tiltag kan blive iværksat.

- Øget beskyttelse af ofre, bedre information til ofre for forbrydelser, en forhøjelse af foranstaltningsniveauet ved seksuelle overgreb på børn og mulighed for at iværksætte behandling overfor krænkerne er alle emner, der står højt på den politiske dagsorden i Grønland, skriver den grønlandske justitsminister, Naaja Nathanielsen, i meddelelsen.

