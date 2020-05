Regeringen vil renovere almene boliger for 30 milliarder

Som første udspil til den økonomiske genopretning efter corona vil regeringen lave grøn renovering af boliger.

Regeringen vil afsætte 30 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til grønne renoveringer af almene boliger fra 2020-2026. På "kort sigt" vil det kunne renovere 72.000 boliger.

Det skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi står med en unik mulighed for at gøre genopretningen af Danmark grøn. Med dette forslag tager vi første skridt i den retning.

- Rundt om i hele landet bliver der nu mulighed for at udskifte vinduer, isolere bedre eller udskifte oliefyret. Det vil gavne både lejere, beskæftigelsen og klimaet, skriver klimaminister Dan Jørgensen (S) i pressemeddelelsen.

Udspillet skal forhandles politisk.

Ifølge et faktaark forventes udspillet at skabe 3300 job i 2020 og 7800 job i 2021.

Landsbyggefonden er en fond, der består af midler, som de almene boligforeninger selv indbetaler.

Ifølge boligminister Kaare Dybvad Bek vil de 30 milliarder bliver fundet ved, at man udskyder Landsbyggefondens tilbagebetaling af underskud til staten med et årti til starten af 2040'erne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede kort forslaget i sin tale tidligere 1. maj.

- Det betyder, at vi kan forbedre lejernes boliger. Gøre noget ved skimmelsvamp og utidssvarende boliger. Det er godt for lejerne. Samtidig kan vi energirenovere. Udskifte oliefyr. Det gavner klimaet.

- Og de byggeprojekter, der dermed sættes i gang. Det skaber arbejdspladser. Det gavner beskæftigelsen, sagde Mette Frederiksen.

Der har i ugevis været politiske ønsker uden om regeringen for at bruge grøn renovering fra Landsbyggefonden til at holde hånden under økonomien og fremme den grønne omstilling.

Derfor har det udløst kritik, at beslutningen først er truffet nu, hvor flere byggefirmaer allerede har afskediget medarbejdere. Det blev der spurgt ind til på pressemødet fredag.

- Det er at finde hår i suppen at spørge, hvorfor vi ikke har gjort dette her for fem uger siden. Der ligger et stort analysearbejde bag, som er gjort hurtigt, siger Dan Jørgensen til det og fortsætter:

- Og så er dette her en del af den genopretningsplan for økonomien, der starter nu.

/ritzau/