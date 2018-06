Regeringen vil sætte borgeren før kommunens lokalplaner

Borgernes retssikkerhed skal styrkes, uden at det bremser vækst og udvikling i lokalområdet, mener minister.

Det offentlige skal ikke kunne ekspropriere, bare fordi der skal laves en golfbane, eller der skal bruges noget jord til en festival.

Retstilstanden for ekspropriation - altså når det offentlige overtager privat ejendom - efter planloven bør gøres mere gennemskuelig for den almindelige borger. Og der bør iværksættes en række tiltag for at stille borgeren bedre.

Det er konklusionen fra Ekspropriationsudvalget. Tirsdag har udvalget afleveret sine betænkninger til regeringen i skikkelse af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

- Grundlæggende skal borgerens interesse beskyttes bedre.

- Når vi som offentlig myndighed - det kan være en kommune eller staten - kommer tromlende, så står borgerne ofte med hænderne oppe og siger: Jeg overgiver mig, siger Brian Mikkelsen.

Borgeren skal, siger ministeren, sættes før systemet. Udvalget er kommet med nogle anbefalinger, som han vil arbejde videre med.

- Det styrker borgernes retssikkerhed i de tilfælde, hvor der er en risiko for, at borgerens ejendom vil blive eksproprieret som led i eksempelvis lokalplanlægningen, siger Brian Mikkelsen.

Udvalget blev nedsat sidste år. Det skulle blandt andet se på, hvilke muligheder der er for at forbedre borgernes retssikkerhed ved ekspropriation.

I alt er udvalget kommet frem til otte anbefalinger. Blandt andet bør berørte borgere inddrages tidligst muligt.

Det skal være hurtigere og lettere for borgeren at få en afgørelse på eksempelvis en klage over ekspropriation.

Desuden bør der indføres en solnedgangsklausul, konkret en tidsfrist på fem år, for anvendelse af lokalplaner som grundlag for ekspropriation.

Selv om borgerens retstilstand skal styrkes, skal det dog ikke gå ud over vækst og udvikling i lokalområdet. Det understreger Brian Mikkelsen.

- Udvalget siger, og det er jeg enig i, at man ikke kan forhindre en udvikling. Hvis der eksempelvis er brug for plads til boliger, fordi der kommer flere borger til et område, så kan man godt ekspropriere.

- Men man skal behandle borgeren ordentligt, og borgeren skal have en ordentlig erstatning. Og det skal være en gennemskuelig proces for borgeren, siger han.

Ministeren vil gå videre med alle anbefalinger. Til efteråret kommer der et lovforslag på området.

