Regeringen vil sætte ind mod utryghed på gaderne

I næste uge vil regeringen præsentere sit oplæg til en flerårig aftale for politiet og anklagemyndigheden.

Regeringen vil med sit politiforlig sikre tryghed og frihed.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) på et pressemøde i forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde, som bliver afholdt i Gråsten.

Ministeren remser en lang række eksempler på sager op, som han mener vidner om en forråelse i kriminaliteten.

- Sagerne vidner om forråelse og hensynsløshed og er udtryk for foragt for vores samfund. Det er eksempler på præcis det modsatte af, hvad vi kæmper for i Socialdemokratiet, siger Nick Hækkerup.

- Den adfærd er et problem, og den kommer vi til at adressere. Der er ikke nogen lette løsninger på de her problemer, for så var de for længst taget i brug.

I næste uge fremlægger regeringen sit forslag til en flerårig aftale for politi og anklagemyndighed.

Her vil regeringen også indkalde Folketingets partier til forhandling.

