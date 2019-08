Regeringen vil sætte stop for flere havbrug i Danmark

Miljøminister Lea Wermelin (S) mener, at havbrug er for skadende for miljøet og vil derfor ikke tillade flere.

Regeringen vil sætte en stopper for nye havbrug i Danmark. Samtidig får de eksisterende ikke lov at udvide.

Det oplyser miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Hun mener, at Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes på havet, uden at det går ud over miljøet.

I Danmark er der i øjeblikket 19 havbrug, der er bure til havs, hvor man opdrætter fisk.

Hun mener, at der i stedet skal satses på at opdrætte fisk i bassiner på land.

- Jeg er bekymret over tilstanden i vores vandmiljø, og jeg ser ikke for mig, at vi får flere eller større havbrug i Danmark på nuværende tidspunkt.

- Vi skal være et grønt foregangsland, også når det gælder fiskeopdræt, og derfor skal vi satse på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren, siger Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

Havbrug udleder blandt andet kvælstof og fosfor. Ud over miljøproblemerne kom det i juli frem, at 6 af de 19 havbrug i Danmark ikke havde de lovpligtige tilladelser til at drive havbrug.

Samtidig havde de resterende 13 mangelfulde tilladelser.

Det viste en undersøgelse fra Kammeradvokaten, som daværende miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) satte i søen i april.

Danmarks Naturfredningsforening er positiv over beslutningen.

- Det er en fantastisk nyhed for vores havnatur, som er under voldsomt pres. Havet gisper efter luft - og forureningen fra både landbrug og havbrug har i årevis været alt for massiv, siger præsident Maria Reumert Gjerding i en kommentar.

Hun mener dog, at der fortsat er behov for at se kritisk på de 19 tilbageværende havbrug og søsætte tiltag, der kan begrænse deres udledninger af kvælstoffer.

/ritzau/