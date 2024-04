Regeringen vil se på brandregler efter brand på Børsen

Regeringen vil undersøge, om de nuværende brandregler er, som de skal være, eller om de skal ændres efter tirsdagens brand på Børsen, som er en 400 år gammel handelsbygning og et af vigtigste bygningsværker i Danmark.

Det fortæller boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til DR Nyheder.

- Når politiet og beredskabet er færdige med deres arbejde, skal vi have kigget på, hvordan regelsættet ser ud.

- Tilbage i 1990'erne brændte tre historiske bygninger ned, så vi skal finde ud af, om de regler, der er for, hvordan man eksempelvis indretter byggepladser, skal laves om, siger hun.

Den historiske bygning er halvt brændt ned. Det er endnu uvist, hvad der førte til branden.

Dansk Erhverv ejer bygningen og ønsker at genopbygge den, men det vil kræve en stor portion penge. Den del er endnu uafklaret.

Tidligere onsdag har Danske Beredskaber talt for at brandsikre vores historiske bygninger bedre.

Men det er ikke første gang, at organisationen advarer om, at brandsikkerheden for vores historiske bygninger halter.

Det gjorde de også for fem år siden, da Notre Dame-kirken i Paris brød i brand. Men boligministeren ser frem.

- Jeg ved, at der ad nogle omgange har været arbejdet med forskellige typer af nye brandregler, hvor den samlede vurdering har været, at det ville ødelægge bygningerne for meget, i forhold til den værdi der ville komme ud af det på brandsikkerhedssiden.

- Derfor glæder jeg mig til at se de konklusioner, der kommer fra politiet og beredskabet nu, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til DR Nyheder.

Ifølge Danske Beredskaber er flere af vores nabolande langt længere fremme, når det gælder brandsikkerhed for historiske bygninger.

Da Børsen brød i brand tirsdag morgen igangsatte ansatte, politifolk og forbipasserende en indsats for at redde værdifulde genstande fra bygningen.

Den resulterede i, at flere historiske malerier blev reddet. Heriblandt det kendte P.S. Krøyer-maleri "Fra Københavns Børs". En del vurderes at være uerstattelig.

