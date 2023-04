Regeringen vil se på ejendomsvurderinger efter usikkerhed

Boligejere på landet frygter, at deres ejendomsskat bliver mangedoblet. Det skyldes de nye ejendomsvurderinger, som udsendes i disse uge og skal være på plads inden årets udgang.

Regeringen åbner dog nu for at drøfte håndteringen af skattereglerne for landejendomme med forligspartierne, som mødes onsdag.

- Vi står selvfølgelig på mål for det nye boligskattesystem, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, men implementeringen skal selvfølgelig være knivskarp.

- Den proces, der lige nu kører vedrørende landejendommene, har skabt massiv bekymring og usikkerhed for de mennesker og familier, det handler om, siger fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V) i en skriftlig kommentar.

Hun påpeger, at der er en overgangsordning for boligejerne, hvis ejendom bliver ramt af en ændret beskatning.

I april begyndte Vurderingsstyrelsen at om-kategorisere landejendomme på mellem 5 og 15 hektar. De går fra at være landejendomme til at være ejerboliger.

Det betyder, at ejerne kan se frem til, at deres ejendomsskat stiger markant.

Det er ifølge loven en ejendoms anvendelse, som afgør, hvordan den bliver vurderet og dermed beskattet. Før var det i praksis alene størrelsen, der var afgørende for beskatningen.

Håndteringen af de nye skatteregler for landejendomme har den seneste tid skabt usikkerhed for mange af de berørte boligejere.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2017 en ny ejendomsvurderingslov. Den skal lette boligskatten for op mod fire ud af fem boligejere.

Mange vurderinger vil dog bero på forkerte oplysninger for titusindvis af boligejere. De vil samtidig ikke have mulighed for at klage over vurderingen.

