Regeringen vil se på særlig hjælp til danske terrorofre

SF har fremsat et beslutningsforslag, der skal fastslå, om ofre for terror skal modtage særlig hjælp.

Regeringen vil undersøge, om man kan gøre mere for, at danske ofre for terror modtager den nødvendige hjælp.

Det oplyser justitsminister Mattias Tesfaye (S) tirsdag.

Undersøgelsen er kommet på tale, fordi SF har fremsat et beslutningsforslag, der sætter fokus på terrorofres rettigheder i Danmark.

- Det er et godt beslutningsforslag fra SF, som regeringen agter at støtte. Det er vigtigt, at vi støtter terrorofre bedst muligt, og derfor sætter jeg nu gang i udredningsarbejdet, siger Tesfaye.

- Jeg forventer, at undersøgelsen kan være gjort færdig inden årets udgang, så vi kan få afdækket, om vi kan gøre mere, hvis det ulykkelige skulle ske igen en dag.

Folketinget førstebehandler beslutningsforslaget tirsdag. Det vil være første gang, at danske politikere officielt anerkender, at de har et særligt ansvar for at hjælp terrorofre.

Det skriver Finn Nørgaard Foreningen, der har et særligt fokus på antiradikalisering.

Organisationen er desuden opkaldt efter manden af samme navn, der blev dræbt under angrebet ved Krudttønden i København i 2015.

- Det er meget glædeligt, at Folketinget nu ser ud til at anerkende, at det er en fælles og offentlig opgave at sikre, at ofrene får hjælp, siger Pia Toftdal, sekretariatschef i Finn Nørgaard Foreningen, i en pressemeddelelse.

Det er retsordfører i SF, Karina Lorentzen, der oprindeligt har stillet forslaget.

- Jeg er blevet klar over, at vi i kølvandet på episoden ved Krudttønden har været meget optaget af, at politiet og Kriminalforsorgen havde de rigtige redskaber. Men vi glemte en ting: ofrene, siger hun.

- Mange ofre har følt sig glemt og overladt til sig selv. De skal sikres rettigheder nu, lyder det.

Ifølge Finn Nørgaard Foreningen findes der både EU- og FN-direktiver, som kræver, at ofre for terror får hurtig og længerevarende hjælp.

Derfor har foreningen også rettet kritik mod de danske politikere for ikke at gøre noget - indtil nu, lyder det i pressemeddelelsen tirsdag.

En del af undersøgelsen skal forsøge at slå fast, hvordan finansieringen vil se ud, hvis beslutningsforslaget stemmes igennem af et politisk flertal.

