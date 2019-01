Regeringen vil sende 200 flere læger ud i almen praksis

Regeringen vil med ny plan sende 200 flere læger ud og prøve kræfter med jobbet som praktiserende læge.

Langt flere læger skal ud at prøve livet som praktiserende læge, så mange vælger at gå hele vejen og blive speciallæge i almen medicin.

Det vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fredag præsentere med udspillet "Flere hænder og større arbejdsglæde" som næste led i regeringens sundhedsreform. Det skriver Politiken.

Ifølge avisen vil regeringen foreslå, at der ekstraordinært oprettes op mod 200 flere introduktionsstillinger i almen medicin. Det er den speciallægeretning, der kan føre til, at man bliver praktiserende læge.

Det svarer til en vækst på omkring 50 procent i forhold til Sundhedsstyrelsens plan for uddannelsen. Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, glæder sig over regeringens plan.

- Almen praksis er klart et af de hårdest ramte specialer, når det gælder lægemangel, og derfor er det godt, at der afsættes ressourcer til at rette op på det med ekstra introstillinger, siger han til Politiken.

Den lægelige speciallægeuddannelse består af en kort introduktionsstilling og et langt hoveduddannelsesforløb.

Under begge dele af uddannelsen arbejder lægen i familielægens klinik eller på hospitalsafdelingen på lige vilkår med de mere erfarne læger.

Dermed vil de op mod 200 ekstra lægehænder årligt på kort sigt skabe glæde i landets klinikker.

Sådan lyder det fra formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Christian Freitag.

- Hvis det viser sig, at tallet nu øges betydeligt, vil det have yderligere stor betydning for bemandingen og antal hænder i almen praksis – på kort sigt. Her har vi savnet gode løsninger.

- Det er klart, at der ikke er tale om speciallæger, men læger, der er særligt motiverede for at arbejde i almen praksis, og det vil have en stor betydning i sig selv, siger han til Politiken.

