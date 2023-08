Regeringen vil skære i antallet af embedsmænd i ministerier

Regeringen vil årligt spare 400 millioner kroner på administration i staten, og de penge skal ifølge finansministeren findes ved at reducere antallet af ansatte i ministerier og styrelser.

- De administrative udgifter er steget og steget og steget, også inden for staten, siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde.

- Det er ikke nok bare at sige til regionerne og kommunerne, at de skal kigge på det. Vi må også tage vores egen medicin, og det er det, vi er begyndt med her. Det her er et skridt på vejen.

I finanslovsudspillet skriver regeringen, at der skal spares 400 millioner kroner hvert år fra 2024 til 2027.

Tænketanken Cepos har for Ritzau regnet på, hvor mange embedsmænd og ansatte der er tale om.

Det vil ifølge den borgerlig-liberale tænketank medføre 500 færre offentligt ansatte, hvis man bruger Finansministeriets sædvanlige regneregler, konstaterer Cepos' fungerende cheføkonom Jørgen Sloth.

Finansministeren uddyber, at besparelserne i statens administration skal give rum til at styrke andre af regeringens hovedprioriteter.

Det er psykiatri, uddannelser og klima.

- Det er fordi, at vi har set, at der har været en markant stigning i antallet af administrative medarbejdere også i staten, siger Wammen.

Besparelserne gælder også Wammens eget ministerium, tilføjer han. Men tre ministerier er friholdt. Det er de tre såkaldte sikkerhedsministerier: Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet.

Hvad angår Udenrigsministeriet, så bliver der omvendt tale om en markant styrkelse. Regeringen lægger op til at styrke udenrigstjenesten med 500 millioner kroner i 2024, og yderligere penge i årene der følger.

Cepos påpeger, at der trods den isolerede besparelse i statens administration på 400 millioner kroner årligt, samlet set vil være 6000 flere offentligt ansatte i 2024 som følge af regeringens finanslovsforslag, end hvad forventningen var i maj.

- Særligt på administration er der god grund til at sætte sparekniven ind. Vores analyser viser et stort potentiale på området, siger Jørgen Sloth.

Ifølge en ny analyse fra Dansk Industri (DI) er der for første gang over 100.000 ansatte i den offentlige administration.

- Det er jo helt skørt. Der er ingen, der har et ønske om, at administrationen skal fylde mere i den offentlige sektor, og alligevel knopskyder den mere end et æbletræ om foråret, siger vicedirektør Morten Granzau Nielsen.

Erhvervsorganisationen bifalder, at regeringen vil spare 400 millioner kroner i statens administration, men havde ønsket, at nedskæringen var større.

Fra fagforeningen Djøf lyder det, at "en årlig besparelse ikke i sig selv løser problemet".

- Det er ikke rimeligt overfor hverken borgere, virksomheder eller administrativt ansatte bare at køre en grønthøster gennem den offentlige administration.

- Det vil føre til yderligere arbejdspres på medarbejderne og dermed længere sagsbehandlingstider og ringere lovkvalitet, siger Sara Vergo, formand for Djøf, i en skriftlig kommentar.

/ritzau/