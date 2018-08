Regeringen vil skære i pladser på engelsksprogede uddannelser

Der bliver 1000 til 1200 færre pladser til engelsksprogede studerende på danske universiteter fremover.

Der skal være mellem 1000 og 1200 færre pladser på uddannelser, hvor en stor andel forlader Danmark kort efter endt uddannelse, mener regeringen.

Derfor har uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) bedt universiteterne om at hjælpe med at skære på pladserne på de engelsksprogede uddannelser, hvor de studerende oftest rejser fra Danmark.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeren roser i en kommentar internationale studerende for at "udvide danske studerendes horisont" og være "højt kvalificeret arbejdskraft for Danmark".

- Men vi kan ikke løfte andre landes uddannelsesforpligtelse, siger han.

- Vi skal derfor gøre mere for, at dygtige internationale studerende bliver og arbejder her efter uddannelsen, og vi skal tilpasse antallet af pladser på de uddannelser, hvor de studerende hurtigt smutter hjem igen.

Seks ud af otte universiteter kommer til at skære, oplyser ministeriet.

Beslutningen kommer, efter at en analyse fra Tommy Ahlers ministerium viser, at 42 procent af nyuddannede på engelsksprogede uddannelser er udrejst fra Danmark, to år efter de har fuldført.

Kun omkring hver tredje arbejder i Danmark efter to år.

Beslutningen tiltrækker kritik fra flere fronter. Ingeniørforeningen IDA kalder beslutningen en "ærgerlig skrivebordsbeslutning".

Danske Studerendes Fællesråd mener ikke, der er økonomisk belæg for at kalde regeringens tiltag en god forretning.

Også formand for Rektorkollegiet Anders Bjarklev ærgrer sig over beslutningen.

- Det gør alt andet lige, at vores studiemiljø bliver svækket, siger han.

- Hvis ikke vi har så mange internationale studerende omkring os, bliver vores netværk svagere.

Han tror ikke, at regeringen lykkes med sin egen mission: at fjerne pladserne fra de studerende, der alligevel rejser, og beholde dem, der bliver.

- Jeg må desværre indrømme, at jeg tror, man har fundet det forkerte middel. Det kan kun lade sig gøre, hvis man kan se ud i fremtiden. Eller har nogle modeller med alle værdier med, siger han.

/ritzau/