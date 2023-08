Regeringen vil skærpe indsatsen for at rette op på havmiljøet

Regeringen vil øge indsatsen for det nødlidende danske havmiljø.

Det siger miljøminister Magnus Heunicke (S) til Politiken.

Blandt andet mener han ikke, at det danske fiskeri er holdbart, som det foregår lige nu.

Ministeren vil desuden have indvindingen af råstoffer på havet indskrænket. Og han finder det uacceptabelt, at virksomheder i årevis har fået lov til at udlede oliespildevand i Storebælt.

- Vi har massive problemer med primært vores kystmiljø og dets vandmiljø. Massive problemer. For mig at se som miljøminister må det være min hovedopgave at rette op på det, siger han til mediet.

Landbrugets udledning af kvælstof skal genvurderes af en uafhængig ekspertkommission næste år.

Magnus Heunicke understreger over for Politiken, at regeringen vil tage tvang i brug, hvis kommissionen anbefaler højere krav til landbruget og frivillige tiltag fra landbruget viser sig ikke at være nok.

Samtidigt erkender han, at Danmark "halser bagefter EU-reglerne".

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding betegner det som bemærkelsesværdigt, at Magnus Heunicke "godt kan se, hvad der skal til, og at han erkender, at der har været et politisk svigt".

- Det siger han, at han vil gøre op med, og det bakker jeg fuldstændig op om, siger hun til Politiken.

Omvendt mener Maria Reumert Gjerding, at ministerens udmelding står i skarp kontrast til det, regeringen hidtil har leveret på området.

Hun hæfter sig ved, at regeringen blandt andet har udskudt et planlagt trawlforbud i Bælthavet.

I juni lancerede regeringen Vandområdeplan 3. Planen skal sikre, at Danmark lever op til EUs vandrammedirektiv.

Indsatser i planen skal i årene 2021 til 2027 være med til at nedbringe udledningen af kvælstof med 10.400 ton årligt.

Men planen var knapt lanceret, før den mødte kritik fra forskere og grønne organisationer.

En af kritikerne var Stiig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.

Ifølge ham skal der skæres 20.000 ton kvælstof årligt i landbrugets forbrug, hvis det skal rykke, og ikke de 10.400 ton, som regeringen talte om i juni.

- Men det vil kræve, at man omlægger et areal på størrelse med Fyn og Lolland tilsammen fra intensiv landbrugsdrift til natur eller vedvarende græs, sagde professoren til Ritzau i juni.

