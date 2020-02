Regeringen vil smide de værste fartbøller i fængsel

Der venter 20 dages fængsel, første gang man kører alt for hurtigt ifølge udspil fra regeringen.

Regeringen foreslår i et udspil, at der venter 20 dages ubetinget fængsel, første gang man kører alt for hurtigt.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil senere på ugen fremlægge forslaget, der skal sætte ind over for vanvidskørsel.

- Vi har desværre set for mange tilfælde af vanvidskørsel, hvor det har ført til dødsfald som for eksempel en tjenestemand, der er sat i verden for at beskytte os andre.

- Det er uacceptabelt, når man ser folk opføre sig fuldstændig vanvittigt i trafikken og kører absurd meget for stærkt, siger transportministeren.

Hastigheder over 200 kilometer i timen skal udløse 20 dages fængsel og en ubetinget frakendelse af kørekortet i minimum tre år.

Samme straf skal falde, hvis man overskrider en given hastighedsgrænse med 100 procent og samtidig kører mere end 100 kilometer i timen.

For eksempel ved at man kører over 100 kilometer i timen i en byzone eller mere end 160 kilometer i timen på en almindelig landevej.

I dag udløser den slags højst en bøde og en ubetinget frakendelse af kørekortet.

På Langebro i København kostede netop vanvidskørsel en politibetjent, der ikke var på arbejde, livet i august sidste år.

Efter ulykken flygtede han fra stedet uden at hjælpe politibetjenten, der sad fastklemt og livløs i sin bil. Det fremgår af anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Bilisten har siden brudt loven en række gange og er tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

/ritzau/