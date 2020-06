Regeringen vil snart åbne grænsen for kærester fra hele verden

Ifølge justitsministeren vil danskere snart igen kunne få besøg af kærester, der bor uden for EU.

Kærester fra lande uden for EU må i øjeblikket ikke komme til Danmark på grund af de lukkede grænser, men det agter regeringen at lave om på snart.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) under onsdagens spørgetime i Folketingssalen.

- Jeg vil gerne understrege, at vi ikke har nogen som helst intention om at opretholde restriktionerne længere end højst nødvendigt, og jeg er af den sikre formening, at vi også snart vil kunne åbne grænser for kærester, der er bosat i tredjelande, siger ministeren.

Det er De Radikales Andreas Steenberg, der vil vide, hvornår danskere med kærester i udlandet kan få besøg igen.

Det er kun kærester fra EU-lande eller fra Storbritannien, som må komme til Danmark lige nu. Derudover må ægtefæller eller samlevere til danskere fra resten af verden også krydse grænsen.

Andreas Steenberg spørger Nick Hækkerup, hvorvidt kærestepar fra alle lande fra 1. juli kan se hinanden igen.

- Jeg synes, at 1. juli lyder som lang tid, siger justitsministeren og lægger dermed op til, at grænsen kan blive åbnet for kærestepar inden.

Måske der allerede kommer nyt på området torsdag. Her er der indkaldt til ekstraordinært møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Foruden Hækkerup selv deltager også udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fra regeringen. Kun én ting er på dagsordenen. Det er en orientering om grænserestriktioner og rejsevejledning, oplyser Udenrigsministeriet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde allerede tirsdag, at regeringen arbejder på en model med "objektive kriterier", der skal afgøre, hvilke lande der kan åbnes for.

Det vil betyde, at borgere fra lande med få smittede vil kunne rejse ind i Danmark som turister, ligesom danske borgere kan rejse ud til landene som turister.

Det gentog hun onsdag.

- Vi sidder nu og laver en model, som er holdbar - også ind i et efterår - som er en periode, hvor vi må forvente, at smitten stadigvæk er i vores samfund, men også i andres, sagde hun tidligere onsdag.

Hvad de "objektive kriterier" indebærer, vides endnu ikke. Men først og fremmest kigger regeringen på Europa i forhold at åbne mere op.

/ritzau/