Regeringen vil spare 2,5 milliarder på bureaukrati

Mindre kontrol. Mere tid til borgerne.

Det er - meget kort gengivet - målet med et nyt udspil om afbureaukratisering af kommunerne, som regeringspartiet Socialdemokratiet vil præsentere mandag. Det skriver Avisen Danmark.

Konkret vil Socialdemokratiet skære 2,5 milliarder kroner i kommunernes administration. Pengene skal i stedet bruges på "kernevelfærd".

Ud over at fjerne administrative medarbejdere vil Socialdemokratiet mindske omfanget af registreringer og dokumentation hos de medarbejdere, der arbejder med borgerne i dagligdagen.

Blandt andet vil Socialdemokratiet fjerne halvdelen af de daglige registreringer i ældreplejen.

Forslaget er en del af et større udspil med titlen "Danmark kan mere III".

Over for Avisen Danmark vil indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) ikke sige, hvilke ansatte, som Socialdemokratiet mener kan undværes i kommunerne.

Det er noget, som Kommunernes Landsforening (KL) skal være med til at bestemme, understreger Christian Rabjerg Madsen.

Ordføreren svarer heller ikke på, om udspillet vil medføre fyringer. Også det er noget, som skal drøftes med KL.

- Men det er vigtigt for mig at sige, at det er midler, som skal omprioriteres inden for kommunernes budget.

- Det vil sige, at der ikke skal være færre kommunale medarbejdere, men de kommunale medarbejdere skal i højere grad arbejde i den borgernære velfærd, og der hvor de gør en reel forskel, hvor de løfter ældreplejen og er tæt på børnene i folkeskolen, siger han til Avisen Danmark.

Ifølge Socialdemokratiet udgør de 2,5 milliarder kroner fem procent af kommunernes budgetter inden for administration.

