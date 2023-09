Regeringen vil stoppe nyt gas- og olieudbud i Nordsøen

Regeringen vil stoppe en ny mini-udbudsrunde om gas- og olieindvinding i Elly-Luke-feltet i Nordsøen.

Det oplyser klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) på det sociale medie X.

Udviklingen sker, efter at olieselskabet Bluenord har trukket sin uopfordrede ansøgning om efterforskning og indvinding i feltet tilbage.

Det kunne Energistyrelsen meddele kort inden ministerens udmelding.

- Regeringen indstiller, at vi stopper minirunden vedr. Elly og Luke, da Bluenord har trukket sin ansøgning. Som det fremgår af Nordsøaftalen, skal det drøftes med forligskredsen - det gør jeg i morgen, skriver Lars Aagaard på X.

Den nye udbudsrunde af olie- og gasindvinding i Nordsøen har vakt kritik fra både oppositionspartier og grønne organisationer.

Kritikken er særligt gået på, at Danmark med det nye udbud ville risikere omdømmet som grønt forbillede. Især i lyset af, at Danmark er medstifter af den internationale alliance Boga, hvor lande dedikerer sig til at stoppe ny jagt efter olie- og gas.

Beslutningen om at lukke udbudsrunden, efter at Bluenord har trukket sig, vækker begejstring i Enhedslisten.

- Men jeg synes, det er vigtigt at understrege, at regeringen ikke bliver grøn af at træffe kulsorte beslutninger og omgøre dem bagefter, siger Peder Hvelplund, klimaordfører i Enhedslisten.

Med Nordsøaftalen fra 2020 satte Folketinget en slutdato for udvinding af olie og gas i 2050.

Aftalen holdt en dør åben for at udstede nye licenser inden da for at sikre langsigtede vilkår for branchen frem mod slutdatoen.

Det er den mulighed, Bluenord bød ind på i april.

Lars Aagaard har afvist, at der skulle være tale om dobbeltmoral. Han mener, at det nye miniudbud ligger inden for aftalerne.

- Det ændrer hverken ved vores klimamål, gasforbrug eller slutdatoen for udvindingen, sagde han i en pressemeddelelse i april.

Tværtimod havde krigen i Ukraine og behovet for uafhængighed af russisk gas gjort beslutningen mere nødvendig, selv om det ville tage fire til seks år, før produktionen begynder, sagde ministeren.

- Europa er ekstremt afhængig af import af fossile brændsler. I den situation mener jeg, at det er fuldt forsvarligt, at vi gennemfører miniudbuddet som forudsat.

Bluenord har valgt at trække sin ansøgning, efter at de har fundet potentielle tekniske udfordringer, haft overordnede kommercielle overvejelser og en intern vurdering af Elly-Luke-feltet i forhold til andre projekter, skriver Energistyrelsen.

Selskabet var den eneste ansøger til feltet.

Muligheden for at søge om adgang og ret til Elly-Luke-oliefeltet ville udløbe den 15. oktober.

Greenpeace er dog bekymret for, at loven stadig giver mulighed for nye, kommende mini-udbudsrunder, selv om denne er blevet aflyst.

- Det er kun godt, at dette konkrete miniudbud nu stoppes. Men det her er slet ikke slut endnu, siger klimapolitisk leder Helene Hagel.

- Muligheden for fossil ekspansion skal endegyldigt lukkes. Det gælder denne konkrete udbudsrunde, men det gælder også alle fremtidige miniudbud og nabobloktilladelser.

Lars Aagaard vil nu tale med forligskredsen og ønsker derfor ikke at udtale sig om sagen mandag, oplyser ministeriet.

