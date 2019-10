Regeringen vil stoppe svindlere med nyt skattecenter

Skattecenter skal ifølge regeringen have 150 millioner kroner næste år og fokusere på svindel og udbytteskat.

Næste år skal der afsættes 150 millioner kroner til et nyt skattecenter, der især skal beskæftige sig med kontrol, svindel og udbytteskat.

Det foreslår regeringen, der vil afsætte pengene på den finanslov, der skal forhandles på plads den kommende tid.

Skattecentret skal have 250 nye medarbejdere og et budget på 150 millioner kroner næste år. Hvert af de følgende fem år skal budgettet være 200 millioner kroner.

- Vi har jo set nogle helt vilde eksempler på, hvordan svindlere har haft snablen nede i statskassen, og der er simpelthen brug for flere folk, der kan sætte ind der, siger finansminister Nicolai Wammen (S) til TV2.

Skattecentret er det første af fire nye, som Socialdemokratiet vil oprette.

Partiet sagde både før og under valgkampen op til seneste folketingsvalg, at det er nødvendigt med fire nye skattecentre og 1000 ekstra medarbejdere for at genoprette tilliden til skattevæsnet.

I første omgang lægger regeringen nu op til et enkelt nyt center.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, glæder sig over, at der bliver gjort noget for at styrke kontrollen. Han er dog stadig ikke tilfreds.

- Socialdemokratiet har sagt længe, at der skal 1000 ekstra medarbejdere til, men når de har magten, så er det kun 250 i første omgang. Det klinger hult, siger han til TV2.

- Men på den anden side er det et skridt i den rigtige retning, tilføjer han.

/ritzau/