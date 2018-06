Regeringen vil straffe anløbne advokater hårdere

Regeringen vil med en række initiativer skærpe tilsynet med advokater, der krænker god advokatskik.

Regeringen præsenterer inden sommerferien en samlet pakke af initiativer, som skal komme problemer på advokatområdet til livs. Målet er at skabe større respekt om Advokatnævnets afgørelser.

Det erfarer Radio24syv, som har fået indsigt i tre initiativer, der vil give Advokatnævnet nye beføjelser.

Nævnet skal kunne fordoble bødetaksten for særligt grove overtrædelser af god advokatskik fra 300.000 kroner til 600.000 kroner.

Nævnet skal kunne frakende advokater deres beskikkelse betinget.

Nævnet skal fremover midlertidigt kunne frakende advokater deres beskikkelse, mens alvorlige sager mod advokaterne pågår.

Initiativerne skal ifølge retsordfører Preben Bang Henriksen (V) styrke borgernes tillid til advokater.

- Folk skal kunne gå til en advokat og være helt tryg ved, at advokaten opfører sig ordentligt. Så når reglerne overskrides, skal der altså falde brænde ned, siger han til Radio24syv.

De nye initiativer kommer efter en række mediesager, hvor advokater har taget for højt salær, trukket sager i langdrag og på anden vis krænket god advokatskik.

Initiativerne er en del af en samlet pakke, som regeringen vil forhandle med Folketingets partier.

En advokat, som flere gange er kommet på kant med Advokatnævnet, er Christian Harlang. Han fører netop nu en af det største sager mod den danske stat nogensinde, hvor 23 irakere anklager Danmark for medvirken til tortur.

Radio24syv beskrev for nylig, hvordan Christian Harlang siden 2008 har fået seks bøder af Advokatnævnet på mellem 10.000 og 100.000 kroner.

Han har brudt reglerne for god advokatskik og anklages for at tage for meget i salær.

- De henvendelser, der er kommet fra Advokatrådet omkring forskellige sager af den her art - hvorunder Harlang rent ud sagt fylder en hel del - har selvfølgelig været medvirkende årsag, siger Preben Bang Henriksen.

Christian Harlang selv mener, at han er offer for et justitsmord.

- Siden jeg anlagde sagen mod Forsvarsministeriet om det danske militærs ansvar for tortur i Irak, så har systemet udviklet en negativ attitude til mig, og forrest i det har gået Advokatnævnet, siger Christian Harlang.

Han mener, det er et politisk anliggende, og at disse tre initiativer vil gøre et dårligt system endnu værre, retssikkerheden ringere og risikoen for forkerte afgørelser større.

